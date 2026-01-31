Jensen Huang despejó dudas sobre la relación con OpenAI y anticipó la mayor apuesta financiera en la historia de Nvidia

El director ejecutivo de la empresa tecnológica aseguró que preparan una inversión inédita con la compañía dueña de ChatGPT. Su objetivo es liderar el mercado.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang , rechazó este sábado cualquier versión sobre un supuesto malestar con OpenAI y aseguró que la compañía prepara una inversión de magnitud inédita en la firma creadora de ChatGPT . El ejecutivo habló ante periodistas en Taipei , donde negó que el vínculo con la empresa de inteligencia artificia l atravesara un momento de tensión.

En septiembre, el fabricante de semiconductores anunció su intención de destinar hasta u$s100.000 millones a OpenAI , una operación que permitiría a la startup acceder a financiamiento y a chips avanzados , considerados esenciales para sostener su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo.

Según informaron que la iniciativa había perdido impulso luego de que, dentro de Nvidia, surgieran cuestionamientos sobre el alcance del acuerdo. Según ese medio, Huang remarcó en conversaciones privadas que la propuesta por u$s 100.000 millones no resultó vinculante ni quedó cerrada de manera definitiva.

El informe también indicó que el CEO expresó reparos sobre lo que describió como una falta de disciplina comercial en OpenAI y manifestó inquietud por la presión competitiva de compañías como Google , de Alphabet , y Anthropic .

Consultado por estas versiones, Huang fue tajante. Calificó de “una tontería” afirmar que existiera descontento con OpenAI y destacó el valor estratégico de la empresa. “Vamos a hacer una gran inversión en OpenAI. Creo en OpenAI, el trabajo que hacen es increíble, son una de las empresas más importantes de nuestro tiempo y me encanta trabajar con Sam”, afirmó, en referencia a Sam Altman , CEO de la firma.

El ejecutivo agregó: “Sam está cerrando la ronda de inversión y participaremos sin duda alguna”. Luego reforzó el mensaje al señalar: “Invertiremos una gran cantidad de dinero, probablemente la mayor inversión que hayamos hecho jamás”.

Ante la consulta sobre si el monto superaría los u$s100.000 millones, respondió: “No, no, nada de eso”, y aclaró que la cifra final dependerá de lo que Altman decida anunciar como objetivo de recaudación.

Otras empresas y el objetivo de financiamiento

De acuerdo con Reuters, OpenAI busca reunir hasta u$s 100.000 millones en esta nueva ronda, lo que implicaría una valuación cercana a los u$s 830.000 millones. En paralelo, Amazon mantuvo conversaciones para invertir decenas de miles de millones de dólares en la compañía, con una cifra que podría alcanzar los u$s 50.000 millones, según informó la agencia esta semana.

La “cena del billón de dólares” en Taiwán

Las declaraciones de Huang se produjeron a la salida de un restaurante en Taipei, donde se reunieron los principales proveedores de Nvidia en Taiwán, entre ellos TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo. La prensa local bautizó el encuentro como la “cena del billón de dólares”, en alusión a la capitalización bursátil combinada de las empresas presentes.

En ese contexto, Huang buscó enviar una señal clara al mercado: Nvidia mantiene su apuesta por OpenAI y se prepara para concretar una inversión histórica, en un escenario donde la inteligencia artificial continúa redefiniendo el negocio tecnológico global.