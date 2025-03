OpenAI confirmó el próximo gran paso de ChatGPT: asistentes con capacidades de un doctorado humano

Por el momento, no hay fecha estimada para el lanzamiento del próximo gran desarrollo de OpenAI aunque si comienzan a barajarse los valores que tendrán las suscripciones a estas herramientas. Los mismos podrán ir desde los u$s2.000 a los u$s20.000 mensuales.

De esta manera, OpenAI - pionera en la globalización de herramientas de inteligencia artificial - ya tiene planeado su próximo paso. Según el medio especializado The Information, la compañía de Altman está enfocada en el desarrollo de agentes de IA super desarrollados y especializados en distintos campos.

openai.jpg Altman busca alcanzar la rentabilidad para 2029.

Así, la empresa planea lanzar numerosos agentes IA para sus clientes. Desde un investigador, hasta un buen programador, OpenAI busca especializar a cada uno de estos agentes para un número de tareas específicas.

La información sorprende a la industria de la IA por dos motivos distintos. En primer lugar, las distintas empresas ponen el ojo sobre el potencial y la capacidad de desarrollo que tiene la compañía de Altman.

Es que, según se dio a conocer, los agentes especializados tendrán un nivel de entrenamiento superlativo. En detalle, el agente estrella sería una IA investigadora que tendría las competencias de un doctorado humano.

Por otro lado, otro de los puntos a tener en cuenta es el esquema de negocios que parece plantear OpenAI con esta nueva estrategia. Es que, lejos de las suscripciones mensuales actuales - el plan ChatGPT Pro actual cuesta u$s200 por mes - contratar a los nuevos empleados IA no será algo barato.

Por ejemplo, el precio estimado del investigador con el nivel de un doctorado humano podrá rondar los u$s20.000 por mes. Sin embargo, a menor especialización, los valores de acceso a la herramienta son menores y, un "buen programador" IA podría costar únicamente u$s2.000 mensuales.

Chat GPT4-5, el reciente modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial de OpenAI

OpenAI lanzó, el pasado jueves, su modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial más grande: GPT-4.5. El mismo estará disponible a modo de vista previa de investigación para los usuarios ChatGPT Pro. Desde la compañía dicen que es su "modelo con más conocimiento hasta el momento", aunque al mismo tiempo advirtieron que no se trata de un "modelo de vanguardia", lo que podría significar que no funcione tan bien como o1 u o3.mini.

La nueva versión del reconocido chatbot tendrá mejores capacidades de escritura, un conocimiento mejorado del mundo y lo que OpenAI llama una "personalidad refinada en comparación con los modelos anteriores". Asimismo, explican que interactuar con GPT 4.5 se sentirá más "natural" y agrega que el modelo es mejor para reconocer patrones y establecer conexiones, lo que lo hace ideal para escribir, programar y "resolver problemas prácticos".

Sin embargo, la empresa liderada por Altman señaló que introducirá suficientes capacidades nuevas como para ser considerado un modelo de vanguardia, "pero es el modelo LLM más grande de OpenAI, que mejora la eficiencia computacional de GPT-4 en más de 10 veces".

"No introduce 7 nuevas capacidades de vanguardia netas en comparación con versiones anteriores de razonamiento, y su rendimiento es inferior al de o1, o3-mini y la investigación profunda en la mayoría de las evaluaciones de preparación", agregaron.

A pesar de algunas de sus limitaciones, GPT-4.5 alucina mucho menos que GPT-4o, según detallaron desde OpenAI, y un poco menos que su modelo o1. "Alineamos GPT-4.5 para que fuera un mejor colaborador, haciendo que las conversaciones se sintieran más cálidas, más intuitivas y emocionalmente matizadas", detalló Raphael Gontijo Lopes, investigador de OpenAI, durante la transmisión en vivo de la empresa. "Para medir esto, pedimos a los evaluadores humanos que lo analizaran en comparación con GPT-4o, y GPT-4.5 superó básicamente todas las categorías", concluyó.

A través de sus redes sociales, Altman reconoció que GPT-4.5 es un "modelo gigante y costoso" y que "no superará los puntos de referencia". Tras su lanzamiento para los usuarios Pro, GPT-4.5 se lanzará para los usuarios de Plus y Team la próxima semana y, posteriormente, para los usuarios de Enterprise y Edu. También está disponible ahora en la plataforma Azure AI Foundry de Microsoft , junto con nuevos modelos de Stability, Cohere y Microsoft.