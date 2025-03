Playstation: anunciaron los juegos gratis de marzo para los suscriptores de PS Plus

"Dragon Age: The Veilguard", "Sonic Colors: Ultimate" y "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" son los elegidos por Sony para este mes.

Las ofertas de marzo de 2025 presentan experiencias de juego distintas para todos los niveles de PlayStation Plus: Essential, Extra y Premium. Este mes se acerca con mucha anticipación y los jugadores pueden esperar un valor agregado de los juegos recientemente disponibles, especialmente con lanzamientos recientes como Dragon Age: The Veilguard. Con su enfoque innovador, narrativas cautivadoras y juegos retro muy queridos, se perfila como un mes emocionante para los jugadores.

Actualmente, los jugadores tienen acceso a tres nuevos títulos: Dragon Age: The Veilguard , Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection . Estos juegos satisfacen distintos gustos y tienen la premisa de mantener entretenidos a los jugadores.

Dragon Age: The Veilguard está disponible para suscriptores de PS Plus.

"Desde el momento en que pisé las calles de Minrathous, me sentí como si volviera a casa. Después de una espera tan agonizante, la franquicia que adoro ha vuelto tan fuerte como siempre. Respeta lo que ha sucedido antes, dando siempre la bienvenida al cambio y la innovación", comentó un usuario. Lanzado el 31 de octubre de 2024, este título ha recibido críticas mixtas desde su lanzamiento, lo que hace que su incorporación a la lista de PS Plus sea particularmente intrigante.

Sonic Colors: Ultimate

sonic.webp Sonic Colors: Ultimate está disponible para suscriptores de PS Plus.

El siguiente paso es Sonic Colors: Ultimate, la edición mejorada del aclamado juego de plataformas en 3D. Esta versión renovada presenta gráficos superiores, características adicionales y nuevas mecánicas de juego, lo que garantiza la misma emoción de alta velocidad que los fanáticos apreciaron del original.

Los jugadores están invitados a liberar a los alienígenas Wisps y utilizar sus poderes mientras recorren varios mundos vibrantes. Su combinación de nostalgia e innovación lo hace atractivo tanto para los veteranos de Sonic como para los recién llegados.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

tortugas ninja.webp Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection está disponible para suscriptores de PS Plus.

Por último, los jugadores nostálgicos estarán encantados de tener en sus manos Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, que reúne 13 títulos clásicos del legado TMNT de Konami. Esta compilación no solo revive muchos juegos preciados, sino que también los mejora con funciones como el juego en línea y la función de guardado. Los fanáticos de las tortugas pueden esperar revivir su infancia a través de títulos icónicos como Turtles in Time y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist.

Estos tres juegos estarán disponibles hasta el 31 de marzo para los usuarios de PlayStation Plus tanto en PS4 como en PS5, lo que les dará a los suscriptores tiempo suficiente para disfrutar de sus diversas ofertas. La lista de este mes marca claramente un cambio positivo con respecto a los meses anteriores, que habían enfrentado críticas por selecciones menos favorables.