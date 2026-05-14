Zara le arrebató el trono a Nike y se convirtió en la marca de moda más valiosa del mundo

La firma española alcanzó una valoración superior a los u$s44.000 millones y desplazó a Nike del liderazgo global del sector.

La firma española desplazó a Nike y alcanzó el liderazgo global en el ranking de Kantar BrandZ 2026.

La marca española Zara se convirtió en la marca de moda más valiosa del planeta tras superar a Nike en el último ranking global de Kantar BrandZ. La firma perteneciente a Inditex alcanzó una valoración superior a los u$s44.000 millones, impulsada por el crecimiento de sus ventas, la personalización mediante inteligencia artificial y la mejora de la experiencia de compra.

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El informe Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2026 marcó un cambio histórico en la industria de la moda . Por primera vez, Zara logró ubicarse en la cima del sector y dejó atrás a Nike, que había dominado el ranking durante años.

La compañía española registró un crecimiento interanual del 18% , suficiente para quedarse con el liderazgo mundial dentro del negocio de la moda. Según el análisis, el avance estuvo vinculado a la capacidad de la empresa para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y fortalecer el vínculo con los clientes a través de herramientas tecnológicas.

Nike perdió el liderazgo mundial de la moda tras años de dominio y fue superada por Zara en el ranking global.

Entre los factores más destacados aparecen la implementación de inteligencia artificial, la personalización de la oferta comercial y las mejoras en la experiencia de compra tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

La inteligencia artificial impulsó el crecimiento global de las marcas

El reporte de Kantar también reveló que la aceleración de la inteligencia artificial generó uno de los mayores saltos de valor en la historia del ranking. El valor conjunto de las 100 marcas más importantes del mundo alcanzó los 13,1 billones de dólares, un 22 % más que el año pasado.

En ese contexto, Google volvió al primer puesto global por primera vez desde 2018 tras crecer un 57 %. Además, ya son cuatro las compañías que superan el billón de dólares de valoración: Google, Apple, Microsoft y Amazon.

image002 El informe destacó el crecimiento de las marcas tecnológicas y el impacto de la IA en el consumo mundial.

El informe también destacó el crecimiento de herramientas vinculadas a IA como OpenAI y su producto ChatGPT, que registró un aumento anual del 285 % en valor de marca.

María Granados, Brand Guidance Domain Lead en Kantar España, explicó: “La IA está acelerando el crecimiento, pero también ha dificultado el marketing. Los profesionales del marketing procesan más información que nunca, deben tomar decisiones con mayor rapidez y cada vez está menos claro qué es lo que realmente importa”.

Además, agregó: “Las marcas que están superando al mercado están utilizando la IA para devolver el criterio al sistema: identificar en qué señales confiar, relacionar lo que la gente está haciendo con decisiones reales de negocio, y hacerlo de forma rápida y segura”.

El crecimiento de Zara coincidió con otro récord de Amancio Ortega

El liderazgo de Zara llegó además en paralelo a otro hito empresarial relacionado con su fundador, Amancio Ortega. El empresario gallego se consolidó recientemente como el mayor magnate inmobiliario del mundo, gracias a una cartera valuada en alrededor de 25.000 millones de dólares.

amancio ortega portada.jpg Amancio Ortega sumó otro hito empresarial mientras Zara se consolidó como la marca de moda más poderosa del planeta.

Según estimaciones del sector, Ortega posee más de 200 propiedades distribuidas en 13 países, lo que amplió todavía más el peso global del grupo español en distintos mercados internacionales.

Mientras tanto, el informe de Kantar también reflejó el avance de compañías asiáticas como Alibaba, Tencent y Xiaomi, que continúan ganando influencia en Occidente y consolidando su expansión global.