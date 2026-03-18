Las carreras más importantes del futuro, según la Inteligencia Artificial

Conocé cuáles podrían ser las carreras con mayor demanda laboral en los próximos años, según ChatGPT.

La IA señala qué profesiones podrían crecer más en el futuro.

En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y el mercado laboral cambia constantemente, cada vez más estudiantes se preguntan cuáles serán las profesiones con mayor demanda en el futuro .

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Para conocer qué áreas podrían tener mayor crecimiento en los próximos años, le preguntamos a ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, cuáles son las carreras que probablemente tendrán mayor relevancia en el mercado laboral.

Según el análisis de la inteligencia artificial, las profesiones vinculadas con la tecnología, la ciencia, la salud y la sostenibilidad serán algunas de las más importantes en las próximas décadas. Estas áreas están creciendo rápidamente debido al avance de la digitalización, la automatización y los cambios sociales y ambientales que atraviesa el mundo.

Además de las carreras específicas, la inteligencia artificial también señala que algunas habilidades serán cada vez más importantes en el mercado laboral. Entre ellas se encuentran:

Estas capacidades permiten adaptarse a cambios tecnológicos y a nuevas formas de trabajo , que probablemente seguirán evolucionando en los próximos años.

Por qué el mercado laboral está cambiando

Uno de los principales factores que está transformando el mundo del trabajo es el avance de la tecnología. En los últimos años, herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización comenzaron a modificar la forma en que funcionan muchas industrias. Esto provoca que algunas profesiones pierdan relevancia, mientras que otras nuevas comienzan a crecer con rapidez.

Según distintos informes sobre empleo y tecnología, muchas empresas buscan cada vez más profesionales con habilidades digitales, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, el crecimiento de sectores como la energía renovable, la biotecnología o la ciberseguridad está generando nuevas oportunidades laborales en campos que hace algunos años no tenían tanta presencia.

Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan elegir carreras que combinen conocimientos técnicos con habilidades que puedan adaptarse a distintos escenarios laborales.

El impacto de la IA en las carreras universitarias

El avance de la Inteligencia Artificial en el último año fue significativo. Muchos trabajadores del sector de alto rango alertaron que estos sistemas en apenas meses evolucionaron significativamente. Los resultados ya empiezan a verse en el día a día de aquellas personas que utilizan distintos chatbots.

Muchas tareas que antes requerían el ojo humano, hoy pueden resolverse con un prompt bien armado. Esto comenzó a reducir la demanda de ciertos perfiles profesionales, tanto juniors como seniors.

En este contexto, hoy en día elegir una carrera universitaria implica no solo el deseo de una profesión y futuro, sino también la estabilidad de empleo a mediano y largo plazo. Y es que según expertos, el impacto de la IA en la vida profesional recién empieza.

El cambio de paradigma de empleo comienza a verse en profesiones tradicionales como Contador público, Traductor, Diseñador gráfico tradicional, Filosofía y Letras y Administración de empresas. Esto no implica que las carreras van a desaparecer, sino que la oferta se reducirá considerablemente.

Las carreras más importantes del futuro según ChatGPT

Consultado sobre qué profesiones podrían tener mayor demanda en el futuro, ChatGPT identificó varias áreas que probablemente seguirán creciendo en las próximas décadas:

Ingeniería en inteligencia artificial

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La inteligencia artificial se está integrando en cada vez más industrias, desde el desarrollo de software hasta la medicina o la industria automotriz.

Los profesionales especializados en IA trabajan en el diseño de algoritmos, sistemas de aprendizaje automático y aplicaciones capaces de analizar grandes volúmenes de datos.

Ciencia de datos

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El análisis de datos se convirtió en una herramienta fundamental para empresas, gobiernos y organizaciones.

Los científicos de datos se encargan de interpretar grandes cantidades de información para detectar patrones, tomar decisiones estratégicas o desarrollar modelos predictivos.

Ciberseguridad

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A medida que aumenta la digitalización, también crecen los riesgos relacionados con ataques informáticos.

Los especialistas en ciberseguridad trabajan para proteger sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales.

Biotecnología

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La biotecnología combina biología, medicina y tecnología para desarrollar nuevos tratamientos, medicamentos o soluciones para la industria alimentaria.

Este campo tiene un gran potencial de crecimiento debido a los avances en genética y medicina personalizada.

Ingeniería en energías renovables

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El cambio climático y la transición energética están impulsando el desarrollo de tecnologías vinculadas con energías limpias.

Los ingenieros especializados en energías renovables trabajan en proyectos relacionados con energía solar, eólica o nuevas formas de producción energética sostenible.

Salud digital

salud digital

La incorporación de tecnología en el sector sanitario está generando nuevas profesiones vinculadas con la telemedicina, los dispositivos médicos inteligentes y el análisis de datos de salud.

Este campo combina conocimientos médicos con habilidades tecnológicas.