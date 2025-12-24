¿Dónde está Papá Noel? Seguí su recorrido en vivo alrededor del mundo

La iniciativa Santa Tracker, de Google, permitirá seguir minuto a minuto el recorrido de Papá Noel. Una experiencia de fantasía para los grandes y chicos.

La Navidad llega con gran expectativa y su público más ilusionado es el de los más chicos. Ahora, tanto ellos como los adultos podrán seguir en vivo la ruta de Papá Noel a lo largo del mundo gracias a una iniciativa de Google .

Para acceder al minuto a minuto, se debe ingresar a la web oficial santatracker.google.com y allí se podrá desplegar un mapa interactivo que muestra todas las ciudades que ya visitó Santa Claus, su ubicación actual y las próximas paradas.

Además, el sitio cuenta con un reloj regresivo que marca cuánto falta para el inicio oficial de la Navidad en cada región. La herramienta ya funcionó con éxito años anteriores y vuelve a estar disponible para estas fiestas.

Cabe recordar que el viaje de Papá Noel comienza este 24 de diciembre, día de Noche Buena, y se extiende durante toda la noche hasta las primeras horas del 25 de diciembre , fecha en la que se celebra la Navidad en gran parte del mundo.

papá noel.jpg Cabe recordar que el viaje de Papá Noel comienza este 24 de diciembre, hasta primeras horas del 25.

Cómo se celebra la Navidad en el mundo y 11 tradiciones completamente desconocidas en Argentina

Más allá de las diferencias, muchas celebraciones sobre la Navidad cumplen una función similar: marcar un cierre y un reinicio, reforzar la pertenencia a un grupo y transmitir valores de generación en generación.

Algunas costumbres nacieron de creencias religiosas, otras de relatos populares o incluso de estrategias comerciales que con el tiempo se naturalizaron. En España, se habla del tió de Nadal, con origen en zonas rurales para atraer abundancia durante el frío: se quemaba un tronco de madera para dar calor y luz.

En Japón, una campaña publicitaria de los años 70 transformó a una cadena de comida rápida en protagonista del 25 de diciembre. Encargar pollo frito de KFC con anticipación es casi obligatorio.

Por su parte, en Alemania se dan "regalos inútiles": "Schrottwichteln" es su versión del Amigo Invisible, como un juego en el que cuánto más absurdo es el regalo, mejor.