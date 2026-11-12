Quién es Colette Kress, la CEO interina de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

Con 13 años dentro de la compañía, la directora financiera tendrá a cargo la conducción interina mientras se define una sucesión permanente.

Colette Kress ingresó a Nvidia en septiembre de 2013 y desde entonces ocupa cargos centrales en la conducción financiera.

La estadounidense Colette Kress asumirá como CEO interina de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang a la presidencia, la dirección ejecutiva y su lugar en el consejo de administración. La ejecutiva, que lleva 13 años en la compañía, deberá garantizar la continuidad del negocio mientras el directorio busca un reemplazante definitivo.

Kress se desempeñaba hasta ahora como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la tecnológica. Según informó la empresa, conservará esas responsabilidades durante la transición y concentrará temporalmente ambas funciones. La junta directiva ya inició el proceso para elegir al próximo CEO y analizará postulantes tanto internos como externos, aunque todavía no estableció una fecha para anunciar la decisión.

Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013 y desde entonces ocupa puestos centrales en la administración financiera. Antes de incorporarse a la compañía, acumuló cerca de 25 años de experiencia en el sector tecnológico , con pasos por empresas internacionales como Cisco y Microsoft.

Su recorrido profesional estuvo vinculado con la gestión de recursos, las operaciones financieras y la administración de grandes organizaciones. Dentro de Nvidia acompañó una etapa de fuerte expansión, marcada por el crecimiento de los negocios de computación acelerada y el desarrollo de la inteligencia artificial .

Su conocimiento de la estructura interna y de las operaciones de la compañía aparece como uno de los principales argumentos para su designación. A diferencia de un candidato externo, Kress conoce desde hace más de una década el funcionamiento del negocio, sus prioridades y su relación con clientes e inversores.

Colette Kress ingresó a Nvidia en septiembre de 2013 y desde entonces ocupa cargos centrales en la conducción financiera.

Qué dijo Kress sobre su llegada a la dirección ejecutiva

Tras conocerse su nombramiento, la nueva CEO interina expresó su intención de mantener la estrategia que Nvidia desarrolló durante los 33 años de liderazgo de Huang: “La fortaleza de NVIDIA siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, manifestó.

También anticipó que la compañía continuará enfocada en sus desarrollos tecnológicos y en el vínculo con sus socios comerciales: “Continuaremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se presenten. Nuestro enfoque sigue centrado en servir a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”, afirmó.

Jensen Huang renunció como CEO

La junta directiva de Nvidia anunció la salida de Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de la compañía desde 1993, en medio del escándalo por sus presuntos vínculos extramatrimoniales con una empresaria señalada como posible espía china. La renuncia tiene efecto inmediato y abre una nueva etapa en la conducción del gigante tecnológico.

Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y desde entonces conducía la compañía, convertida en un actor central del mercado de chips para inteligencia artificial. Bloomberg

En su lugar, Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá como CEO interina mientras se desarrolla la búsqueda de un sucesor permanente. Además, Harvey C. Jones fue designado presidente de la junta directiva. La compañía evaluará candidatos internos y externos para definir quién quedará al frente de la empresa.

La controversia se profundizó tras las investigaciones de The Wall Street Journal y The New York Times sobre la relación de Huang con Alice Huang, empresaria vinculada a MegaSpeed, una compañía de datos radicada en Singapur y cliente de Nvidia. La mujer fue señalada como una posible espía china. Tras reconocer ante sus empleados que había sido infiel a su esposa, el empresario quedó bajo una investigación interna a cargo del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.