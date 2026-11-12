Tiroteo en Washington: al menos cinco heridos en un ataque cerca de la Casa Blanca + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió en Logan Circle y se despegló un amplio operativo policial. Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a los vecinos que permanecieran resguardados mientras avanzaba el procedimiento.

Tiroteo en Washington: hay varios heridos y la Policía busca al atacante.

Un tiroteo registrado durante la mañana de este jueves en el barrio de Logan Circle, Washington, dejó al menos cinco personas heridas y provocó un amplio despliegue policial. El presunto atacante permanece atrincherado en un edificio residencial cercano al lugar de los disparos, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación y lograr su detención. El episodio ocurrió a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

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El ataque se produjo alrededor de las 8 de la mañana, en las inmediaciones de las calles 15 y P, en el noroeste de la capital estadounidense. Según los primeros reportes, los disparos se registraron dentro y en los alrededores del gimnasio Vida Fitness, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el establecimiento y en la zona.

Tras recibir las primeras alertas, el Departamento de Policía Metropolitana desplegó equipos especiales y estableció un perímetro de seguridad para restringir el acceso a varias calles. También pidió a los vecinos y transeúntes que se alejaran del sector y permanecieran dentro de los edificios, lejos de las ventanas, hasta nuevo aviso.

La Policía busca al sospechoso del tiroteo en Washington mientras continúa el operativo De acuerdo con los informes difundidos por medios estadounidenses, el sospechoso habría escapado del lugar de los disparos y se habría refugiado en un departamento cercano. Las autoridades mantienen el operativo para localizarlo y detenerlo. Hasta el momento, no se informó oficialmente su identidad ni se establecieron las circunstancias que motivaron el ataque.

La emergencia también generó medidas preventivas en establecimientos y edificios de la zona, mientras distintas fuerzas de seguridad colaboran en el procedimiento. Entre los organismos que acudieron al lugar se encuentran agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La investigación continúa y las autoridades solicitaron a la población evitar Logan Circle mientras se desarrolla el operativo.

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