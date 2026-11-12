Aguinaldo 2026: quiénes cobran en diciembre, cuándo se deposita y cómo se calcula + Agregar ámbito en









Los trabajadores en relación de dependencia percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario antes de las fiestas.

El Sueldo Anual Complementario representa el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

Con la llegada del último tramo del año, los trabajadores en relación de dependencia se preparan para recibir el aguinaldo de diciembre de 2026, correspondiente a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este extra, que se divide en dos pagos a lo largo del año, funciona como un ingreso fundamental para ordenar las cuentas de la casa o afrontar los gastos de diciembre.

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La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) fija plazos claros de liquidación y detalla los parámetros sobre los cuales se deben computar tanto los conceptos salariales habituales como las horas extras, comisiones y adicionales que formen parte de la retribución formal.

Quiénes cobran el aguinaldo El derecho al Sueldo Anual Complementario alcanza de forma universal a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, la administración pública y los jubilados y pensionados. Esto incluye tanto a quienes cuentan con antigüedad consolidada en sus puestos como a los empleados ingresados recientemente, quienes percibirán un monto proporcional.

Quedan excluidos del régimen general del SAC los trabajadores informales o bajo la modalidad de monotributo, ya que su vinculación contractual no se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, aunque algunos acuerdos particulares o regímenes especiales contemplan el pago de este beneficio de manera equivalente.

Cómo se calcula el medio aguinaldo de diciembre La fórmula general para determinar el monto bruto correspondiente a la segunda cuota de 2026 consiste en tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre los meses de julio y diciembre.

Fórmula estándar : Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2

: Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2 Componentes computables : Se consideran todos los conceptos de naturaleza remunerativa, lo que incluye el sueldo básico, las horas extras trabajadas, las comisiones, los premios y los adicionales por antigüedad previstos en cada convenio colectivo

: Se consideran todos los conceptos de naturaleza remunerativa, lo que incluye el sueldo básico, las horas extras trabajadas, las comisiones, los premios y los adicionales por antigüedad previstos en cada convenio colectivo Proporcionalidad: Para quienes no hayan completado el semestre entero en la empresa, el cálculo se ajusta mediante los días trabajados: (Mejor remuneración ÷ 2) × (Días trabajados en el semestre ÷ 182) Cuál es la fecha legal de depósito La legislación argentina establece que la segunda cuota del SAC debe abonarse hasta el 18 de diciembre de cada año. En 2026, dado que esa fecha cae viernes, el día estipulado coincide con el cierre de la semana hábil. Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo contempla un margen de tolerancia de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que los empleadores tienen tiempo para realizar la acreditación bancaria sin incurrir en infracción hasta el jueves 24 de diciembre. En muchos casos, las compañías optan por adelantar el pago para que los trabajadores dispongan de los fondos con mayor anticipación frente a los gastos de fin de año.

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