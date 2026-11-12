La cuenta regresiva para la llegada de Grand Theft Auto VI ya se encuentra en su tramo final, pero comprar el juego en Argentina requiere preparar el bolsillo. El nuevo título de Rockstar Games tiene un precio base de US$79,99 para su edición estándar en Estados Unidos, aunque los impuestos y la cotización para convertir el valor aumentan considerablemente el costo en el país.
Argentina, uno de los países más caros para comprar el GTA VI: cuánto sale con impuestos en pesos argentinos
La preventa ya está habilitada, pero los impuestos locales aumentan el valor final y ubican al mercado argentino entre los más costosos.
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Con los recargos aplicados a las compras digitales, el importe final puede acercarse a los US$97. La cifra ubica a Argentina entre los mercados más caros para acceder al videojuego, una diferencia que se explica por la carga impositiva y por el sistema de precios que aplican las tiendas de PlayStation y Xbox.
Cómo será la nueva edición del GTA VI
El tan esperado Grand Theft Auto VI propone una aventura de mundo abierto ambientada en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. La historia tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que queda involucrada en una trama criminal después de que un golpe no sale como esperaban. El escenario principal será Vice City, la ciudad que ya había aparecido en entregas anteriores de la franquicia.
El juego tendrá dos versiones principales. La Standard Edition incluye el título base, mientras que la Ultimate Edition suma una colección de elementos exclusivos vinculados con la historia de Jason y Lucía. Entre ellos vehículos, armas, variantes de equipamiento y contenido adicional para distintas actividades dentro del juego.
Quienes reserven cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre también recibirán el Pack Vintage Vice City y un mes de suscripción a GTA+. La promoción está contemplada tanto para las compras digitales como para las reservas físicas que cumplan con las condiciones informadas por Rockstar.
Cuándo sale a la venta en Argentina
El lanzamiento mundial de GTA VI llegará el jueves 19 de noviembre. Argentina forma parte del estreno simultáneo para las consolas habilitadas, por lo que los usuarios van a poder empezar jugar ese mismo día, una vez permitido el acceso.
En tanto, la precarga digital empezó el 10 de noviembre. Esto permite descargar los archivos antes del estreno y evitar tener que esperar por la instalación cuando se habilite el juego. En el caso de las versiones físicas, Rockstar aclaró que las cajas incluirán un código de descarga, sin disco. La disponibilidad para envío y retiro está prevista desde el 12 de noviembre.
Cuánto sale el GTA VI en pesos argentinos
El precio cambia según la tienda y la edición. En Xbox, Microsoft publica los valores directamente en pesos argentinos. En PlayStation Store, en cambio, los importes aparecen en dólares y se convierten al tipo de cambio que corresponda al momento del pago. Los precios de lista son:
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PlayStation 5: US$79,99 para la Standard Edition y US$99,99 para la Ultimate Edition
Xbox Series X|S: $113.299 para la Standard Edition y $141.990 para la Ultimate Edition
A esos importes hay que sumar los impuestos. En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el cálculo contempla un 21% de IVA y un 2% de Ingresos Brutos. Con esos recargos, la edición estándar de Xbox queda en aproximadamente $139.358, mientras que la Ultimate alcanza $174.648. En PlayStation, tomando como referencia un dólar de $1.570, la versión estándar ronda los $154.469 con impuestos incluidos. La Ultimate llega a unos $193.091.
Plataformas oficiales disponibles
Rockstar confirmó que GTA VI estará disponible desde el estreno en dos consolas. Por el momento, no existe una versión oficial para PC ni una fecha confirmada para esa plataforma.
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