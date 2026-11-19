Esta nueva entrega llegó tras una atención mediática más propia de un tanque de Hollywood que de un videojuego. Y no es casualidad: la franquicia siempre encontró en la pantalla grande una de sus principales fuentes de inspiración.

La espera terminó. Grand Theft Auto 6 llegó este jueves después de trece años, y entre los fanáticos hay quienes ya se tomaron el día para pasar horas pegados a la pantalla. El lanzamiento tuvo una atención mediática más propia de un tanque de Hollywood que de un videojuego, y no es casualidad: la esencia de GTA siempre estuvo en el cine y cada entrega fue una suerte de película jugable.

Esta vez la aventura llega con Jason y Lucía al frente, una pareja de delincuentes que se abre paso en el mundo criminal de Vice City , la versión ficticia de Miami, y que remite a una de las duplas criminales más famosas de la historia: Bonnie y Clyde . Así como el cine los inmortalizó en 1967, de la mano de Arthur Penn, Rockstar Games también le debe buena parte de su universo criminal a la pantalla grande: desde los clásicos de gánsteres hasta la Miami de Brian De Palma y los atracos de Michael Mann. Por eso, repasamos seis filmes que tienen el ADN de la saga y que todo seguidor tiene que ver.

El primer juego de la era 3D fue GTA 3 (2001) . Ahí se controla a Claude , un delincuente silencioso que es traicionado por su novia en un asalto y termina preso. Luego de fugarse, empieza a trabajar para distintas mafias italianas de Liberty City (inspirada en Nueva York) hasta ganarse la confianza de los criminales más poderosos. Clásicos como The Godfather (El padrino, 1972), de Francis Ford Coppola, y Goodfellas (Buenos muchachos, 1990), de Martin Scorsese, pesaron en la historia del juego, pero hay otra película que logra capturar ese espíritu: King of New York (El rey de Nueva York, 1990) , de Abel Ferrara.

Recién salido de la cárcel, Frank White (Christopher Walken) vuelve a una Nueva York podrida decidido a recuperar su negocio criminal y demostrar quién manda . Entre enfrentamientos con otras bandas, disputas con los policías y una galería de personajes tan excéntricos como marginales, Ferrara retrata una ciudad hostil con una estética neo-noir de calles lluviosas y bares nocturnos que bien podrían ser los de Liberty City.

Cuando se habla de GTA Vice City (2002) , es imposible no mencionar Scarface (Caracortada, 1983) de Brian De Palma. El protagonista del juego es Tommy Vercetti , un exconvicto que llega a Vice City para cerrar un negocio de drogas y cae en una emboscada. Sin dinero ni mercadería, va en busca de los responsables y termina armando su propio imperio criminal. La Miami de los años 80 que retrata Rockstar, con playas, autos deportivos, bares nocturnos, neones y música pop, está fuertemente inspirada en la película protagonizada por Al Pacino.

Scarface (Caracortada, 1983) de Brian De Palma.

Tony Montana, un inmigrante cubano que llega a Miami, escala en el narcotráfico hasta convertirse en uno de los capos más poderosos de la ciudad. Su trágica historia sobre la ambición desmedida es bastante similar a la de Tommy e incluso tiene más de un guiño en el juego. La mansión de Tommy está prácticamente calcada de la de Montana, y en un rincón de Vice City hay un departamento al que se puede entrar —con un baño cubierto de sangre y una motosierra— que remite a una de las escenas más recordadas del filme. Pocas influencias de la saga son tan evidentes.

Boyz 'n the Hood (Los dueños de la calle) – GTA San Andreas

A lo largo de su filmografía, John Singleton mostró un interés particular por retratar a los sectores más marginados de Estados Unidos. En 1991 estrenó Boyz n the Hood (Los dueños de la calle), una película que se mete en la intimidad de los barrios afroamericanos. Jamás se imaginó que una historia similar sería uno de los puntos de partida de GTA San Andreas (2004).

Boyz n the Hood (Los dueños de la calle), de John Singleton.

San Andreas es, para muchos fanáticos, el juego más querido y memorable de toda la saga. Carl Johnson, CJ, vuelve a Los Santos (la versión ficticia de Los Ángeles) por el asesinato de su madre, tras varios años de ausencia. Lo esperan los problemas familiares y las disputas territoriales de su vieja pandilla, en un entorno marcado por el narcotráfico y la corrupción policial. La conexión con la película de Singleton está en el retrato de esos barrios y de los jóvenes que crecen entre rivalidades callejeras, dificultades económicas y falta de oportunidades. El hip hop, la vida de barrio y los personajes que buscan hacerse un lugar en ese mundo remiten enseguida a la Grove Street de CJ y compañía.

The French Connection (Contacto en Francia) – GTA 4

GTA 4 (2008) es uno de los capítulos más oscuros y adultos de la saga. Niko Bellic, un inmigrante de Europa del Este, llega a Liberty City en busca de una nueva oportunidad. Con una atmósfera gris, fría y decadente, Rockstar retrata la delincuencia urbana, las mafias y las contradicciones del sueño americano. Para entender esa identidad, una de las películas fundamentales es The French Connection (Contacto en Francia, 1971) de William Friedkin.

The French Connection (Contacto en Francia, 1971) de William Friedkin.

Gene Hackman es Jimmy “Popeye” Doyle, un detective de narcóticos de Nueva York que investiga una operación internacional de tráfico de heroína junto a su compañero Buddy, interpretado por Roy Scheider. La ciudad que muestra la película, sucia y atravesada por el crimen y la corrupción, comparte buena parte de la atmósfera de aquella Liberty City. El juego tiene además una alusión directa en la misión “The Puerto Rican Connection”, donde Niko persigue en auto a un tren elevado, igual que en una de las persecuciones más famosas del filme. Para quienes queden con ganas de más, Brother (1997), de Aleksei Balabanov, y Eastern Promises (2007), de David Cronenberg, también tienen ecos de la historia de Niko.

Heat (Fuego contra Fuego) – GTA 5

En 2013 llegó GTA 5, otra vez en Los Santos, pero con una mirada satírica sobre la sociedad estadounidense contemporánea. La gran novedad fue poder controlar a tres protagonistas: Michael De Santa, un experimentado ladrón de bancos que intenta llevar una vida tranquila; Franklin Clinton, un joven de los barrios bajos; y Trevor Philips, un criminal impredecible y extremadamente violento. Sus historias se cruzan entre robos millonarios, traiciones y golpes cada vez más peligrosos.

Heat (Fuego contra fuego, 1995) de Michael Mann.

La referencia cinematográfica directa es Heat (Fuego contra fuego, 1995) de Michael Mann, con Al Pacino y Robert De Niro. Neil McCauley, un ladrón de bancos experimentado, lidera una banda de profesionales mientras el detective Vincent Hanna le pisa los talones, en un clásico duelo de gato y ratón. Las secuencias de robos y tiroteos, y misiones como “Blitz Play” —que remite al asalto al camión blindado de Heat—, dejan en claro que ambas historias tienen mucho en común. Pero el vínculo también pasa por los protagonistas: Neil y Michael son hombres que quieren dejar el mundo de los grandes atracos y que, por circunstancias de la vida, terminan arrastrados de nuevo a él.

True Romance (Amor a Quemarropa) – GTA 6

Si hay una película que tomó la fórmula de Bonnie y Clyde y la llevó a los noventa, es True Romance (Amor a Quemarropa, 1993) dirigida por Tony Scott y escrita por Quentin Tarantino. Una pareja inseparable, con humor, violencia estilizada y mucha cultura pop de por medio.

True Romance (Amor a Quemarropa, 1993) de Tony Scott y Quentin Tarantino.

Clarence (Christian Slater) es un joven que trabaja en una tienda de cómics y es fanático de Elvis y del cine de artes marciales. Una noche conoce a Alabama (Patricia Arquette), una chica de compañía de la que se enamora perdidamente. Sin pensarlo demasiado, se casan al día siguiente.

Tras un conflicto con el proxeneta de Alabama, terminan envueltos en un negocio de drogas que los obliga a huir de la mafia con una valija llena de cocaína. Juntos emprenden una fuga atravesada por tiroteos, persecuciones y decisiones impulsivas. Ese romance y esa complicidad de una pareja que enfrenta al mundo criminal codo a codo hacen de True Romance una referencia ideal para acompañar la historia de Jason y Lucía.

Ojo: varias de estas películas rotan entre plataformas, así que conviene chequear dónde ver cada una.