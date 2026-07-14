Sam Altman cruzó a Elon Musk y puso en duda el proyecto de centros de datos espaciales

El CEO de OpenAI cuestionó uno de los proyectos más ambiciosos de SpaceX y aseguró que la tecnología aún está lejos de convertirse en un negocio rentable. Especialistas coinciden en que hay limitaciones técnicas.

La disputa pública entre Sam Altman y Elon Musk volvió a escalar durante el fin de semana, aunque esta vez el eje del enfrentamiento no fue la inteligencia artificial , sino uno de los proyectos más futuristas impulsados por SpaceX : la creación de centros de datos en el espacio .

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El intercambio comenzó luego de que Musk calificara a Altman de "estafador" . La respuesta del CEO de OpenAI no tardó en llegar y apuntó directamente contra uno de los negocios que el empresario sudafricano promociona para el futuro.

"Amigo, eres tú quien está vendiendo a los inversores del mercado público centros de datos espaciales a corto plazo", dijo Altman.

Más allá del tono irónico, la frase reflejó una postura que, según numerosos especialistas del sector , gana cada vez más consenso.

El proyecto de SpaceX contempla desplegar una red de centros de procesamiento de datos en órbita capaces de ejecutar tareas de inteligencia artificial y ofrecer capacidad de cómputo desde el espacio.

Para los analistas más optimistas, esa infraestructura podría convertirse en la base de una nueva generación de servicios en la nube y potenciar el desarrollo de los modelos de IA de la compañía.

Sin embargo, entre ingenieros, investigadores y empresas que también trabajan en computación orbital existe una visión mucho más cautelosa.

Según el artículo, tanto emprendedores especializados como integrantes del equipo de Google que desarrolla proyectos similares coinciden en que el principal problema sigue siendo el costo.

La conclusión es prácticamente unánime: los centros de datos espaciales no tendrán un impacto significativo hasta que existan cohetes mucho más baratos y sea posible fabricar satélites de alta potencia de forma masiva y a bajo costo.

La apuesta de SpaceX depende del éxito de Starship

Gran parte del optimismo alrededor del proyecto está vinculado al desarrollo de Starship, el gigantesco cohete reutilizable de SpaceX.

SpaceX prepara una salida a bolsa histórica en Wall Street, con una valuación récord y una apuesta que combina cohetes reutilizables, conectividad satelital e inteligencia artificial.

La empresa prevé realizar el decimotercer vuelo de prueba del vehículo el próximo 16 de julio, una misión considerada clave para demostrar que el sistema puede reutilizarse con frecuencia y reducir drásticamente los costos de lanzamiento.

Si ese objetivo se concreta, el modelo económico de los centros de datos espaciales podría comenzar a tomar forma.

No obstante, incluso en ese escenario, los especialistas consideran que todavía faltarían varios años para alcanzar un ritmo operativo que permita desplegar una constelación de satélites de procesamiento a gran escala.

Además, SpaceX reconoció durante la presentación previa a su salida a bolsa que Starship probablemente no será completamente reutilizable en el corto plazo.

La compañía admitió que, por ahora, será necesario descartar la segunda etapa del cohete en cada misión, una limitación que incrementaría considerablemente los costos del proyecto.

El mayor desafío para Elon Musk

Ante las críticas, Elon Musk respondió con una promesa concreta: "Empezaremos a lanzarlos el año que viene". Sin embargo, el artículo remarca que esa afirmación no despeja las principales dudas del sector.

Los expertos no cuestionan la capacidad de SpaceX para colocar en órbita un satélite preparado para procesar datos mediante inteligencia artificial.

La verdadera incógnita pasa por otro lado, y es cuándo podrá fabricar y lanzar cientos o miles de esos equipos de manera rentable.

Mientras tanto, la empresa también deberá priorizar otros compromisos estratégicos, entre ellos las misiones para la NASA y la expansión de la red satelital Starlink.

Por ese motivo, la mayoría de los especialistas considera que los centros de datos espaciales difícilmente se conviertan en un negocio relevante antes de la década de 2030, cuando la tecnología de lanzamiento y la producción de satélites alcancen una escala mucho mayor.