Samsung duplicará los dispositivos móviles con IA, y alcanzará las 800 millones de unidades para 2026

La empresa tecnológica intentará competir contra Apple en materia de teléfonos celulares y contra OpenAI junto a Google en modelo de IA.

En el marco de una carrera mundial en inteligencia artificial (IA) , Samsung reveló que planea duplicar este año el número de sus dispositivos móviles con funciones "Galaxy AI" , impulsadas en gran medida por Gemini de Google .

La compañía surcoreana, que el año pasado había agregado funciones con IA en alrededor de 400 millones de productos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas, planea duplicar esa cifra y alcanzar los 800 millones en 2026. "Aplicaremos IA a todos los productos, todas las funciones y todos los servicios lo más rápido posible" , dijo TM Roh a Reuters en su primera entrevista como CEO de la empresa.

De esta forma, el mayor patrocinador de la plataforma móvil Android dará un gran impulso a Google, que actualmente se disputa la hegemonía por el modelo de IA. Al mismo tiempo, intentará superar a Apple en el mercado de teléfonos inteligentes, así como competir contra sus rivales chinos no sólo en teléfonos móviles, sino también en televisores y electrodomésticos.

Las acciones de Samsung subieron un 7,5% el lunes , mientras la compañía se prepara para anunciar un aumento de ganancias para el cuarto trimestre a finales de esta semana, impulsado por una escasez mundial de chips.

Roh espera que la adopción de IA se acelere, ya que las encuestas de Samsung sobre el conocimiento de su marca Galaxy AI aumentaron a un nivel del 80% desde aproximadamente el 30% en solo un año. "Aunque la tecnología de IA puede parecer un poco dudosa en este momento, dentro de seis meses a un año, estas tecnologías se generalizarán" , expresó.

En esa línea, Google lanzó la última versión de Gemini en noviembre, imponiendo así el liderazgo de Gemini 3. Poco tiempo después, el CEO de OpenAI, Sam Altman, supuestamente emitió una orden interna de "código rojo" para pausar proyectos no esenciales. De esta forma, el creador de ChatGPT aceleró el desarrollo y respondió con su modelo de IA GPT-5.2 unas semanas después.

En medio de esta carrera, la escasez de chips de memoria, si bien impacta positivamente en el negocio principal de semiconductores de Samsung, presiona al negocio de teléfonos inteligentes, su segunda fuente de ingresos más grande. "Como esta situación no tiene precedentes, ninguna empresa es inmune a su impacto", reconoció Roh, quien no descartó aumentar los precios de los productos.

Es por este mismo motivo que investigadores de mercado como IDC y Counterpoint predicen que el mercado mundial de teléfonos inteligentes se reducirá el próximo año.