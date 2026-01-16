Se cayó X: los motivos detrás de la falla y cómo consultar el estado de la red social + Seguir en









La red social volvió a experimentar un error que impide a los usuarios utilizar el servicio. Por el momento, X no realizó declaraciones públicas al respecto.

X sufre su segunda caída global en lo quye va de la semana.

La red social X - propiedad de Elon Musk - sufrió una segunda caída en su servicio en lo que va de la semana. Miles de usuarios en Argentina y otros países reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y visibilizar los tuits, tanto desde sus celulares como a través del sitio web.

Según el sitio downdetector, los primeros reportes comenzaron cerca del mediodía. Por el momento, X no emitió comentarios oficiales al respecto.

Se cayó X: los motivos detrás de la falla La mayor parte de los usuarios que intentaron acceder este viernes al mediodía al sitio se encontraban con mensajes de error como: "Algo salió mal. Intente recargar". Posteriormente, el botón de recarga permanece en un círculo giratorio sin resolver.

Según el sitio Downdetector, más de 3.000 usuarios reportaron errores en la última hora. En detalle, según la última actualización, el 40% informó problemas con la aplicación, el 34% con el sitio web y el 26% con la conexión del servidor.

image Por el momento, X no hizo comentarios oficiales sobre los motivos detrás de la caída. Algunas hipótesis apuntan nuevamente a Cloudflare, la compañía estadounidense que opera como una pieza clave — muchas veces invisible— del entramado de internet. La compañía tecnológica ofrece servicios de infraestructura digital, entre los que se incluye funciones centrales es la de red de distribución de contenido (CDN) - replica páginas y archivos en servidores distribuidos globalmente para acortar distancias - y en materia de seguridad (filtra tráfico malicioso, mitiga ataques de denegación de servicio DDoS).

En este sentido, Cloudflare actualmente afronta problemas en sus servicios de Turnstile, que servicio que reemplaza los desafíos CAPTCHA de manera sencilla y gratuita. Esta es la segunda vez que se cae X esta semana. La caída del pasado martes duró aproximadamente 30 minutos. Qué hacer si X no funciona en tu celular Frente a una caída generalizada del servicio, hay una serie de chequeos rápidos que permiten descartar fallas propias del dispositivo. Aunque el problema sea externo, estos pasos ayudan a confirmar que no se trate de un inconveniente local: Revisar la conexión a internet: verificar que la red Wi-Fi o los datos móviles estén operativos probando el acceso a otras aplicaciones o sitios web.

Cerrar y reabrir la app: reiniciar la aplicación de X puede destrabar errores puntuales de carga o sincronización.

Borrar el caché: en teléfonos Android, eliminar los archivos temporales de la app suele resolver bloqueos o comportamientos erráticos.

Actualizar la aplicación: contar con la versión más reciente disponible en Play Store o App Store es clave para evitar fallas por incompatibilidad o errores ya corregidos.