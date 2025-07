Se creó un nuevo sistema con Inteligencia Artificial que detecta cualquier desperfecto en los autos de alquiler

La empresa de alquiler de autos Hertz ha comenzado a implementar un sistema de detección de daños mediante inteligencia artificial en cinco aeropuertos de Estados Unidos. Según explicó Emily Spencer , vocera de la compañía, en una entrevista con The New York Times , el sistema genera un informe automatizado tras escanear el vehículo, el cual es revisado por un empleado solo si el cliente presenta un reclamo luego de recibir la factura.

Kelly Rogers y su esposo alquilaron una furgoneta en el aeropuerto de Atlanta durante el fin de semana del 4 de julio. Tras un viaje sin incidentes, devolvieron el vehículo sin notar ningún daño, y el empleado de Hertz tampoco lo hizo. Sin embargo, el escáner detectó una pequeña abolladura en la puerta del acompañante. El sistema sumó automáticamente 80 dólares por el daño, más 115 dólares en cargos administrativos, entre ellos los costos por detectar, estimar y procesar los daños. La empresa les ofreció reducir el monto total de 195 a 130 dólares si abonaban dentro de las siguientes 24 horas.

Spencer afirmó que este tipo de tecnología busca evitar que los clientes paguen por daños que no ocurrieron durante su período de alquiler, y adelantó que Hertz planea instalar estos escáneres en más de 100 aeropuertos del país.

Sin embargo, los reclamos continúan. Patrick, otro cliente que alquiló un Volkswagen en Thrifty, una empresa perteneciente a Hertz, en el mismo aeropuerto, recibió una factura apenas minutos después de dejar el coche. El sistema detectó un rasguño de apenas un centímetro en la rueda trasera y le cobraron 440 dólares, incluidos gastos de tramitación. También se le ofreció un descuento si abonaba rápidamente. “Ahorrarse 30 dólares para aceptar la responsabilidad no vale la pena”, comentó al medio The Drive.

En LinkedIn, Adam Foley cuestionó públicamente el “uso agresivo de IA” por parte de Hertz y contó que le cobraron 350 dólares por daños leves en el techo y la defensa del auto. “Disfruten de su oportunidad única de exprimir a los clientes. Nunca volveré a alquilar en Hertz mientras mantengan esta política”, escribió.

Hertz no es la única empresa que explora el uso de esta tecnología. Sixt, otro gigante del alquiler de vehículos, utiliza un sistema llamado Car Gate, también basado en IA. Según The New York Times, Avis Budget Group y Zipcar habrían probado herramientas similares desde 2019.