Semana laboral de cuatro días y fondo de riqueza: las recomendaciones de OpenAI para mitigar el impacto social de la IA + Seguir en









La empresa desarrolladora de ChatGPT enlista una serie de sugerencias a los líderes políticos para afrontar el quiebre social que puede generar el avance tecnológico. Además, también exige un desarrollo más ágil de la red eléctrica.

OpenAI compartió recomendaciones a los gobiernos para mitigar el impacto de la IA.

La inteligencia artificial ya genera fuertes cambios sociales que los países empiezan a observar en sus habitantes y que apuntan a seguir apareciendo de manera exponencial. En este escenario, Open AI - la empresa desarrolladora de ChatGPT- publicó una serie de recomendaciones para los dirigentes políticos que apuntan a mitigar las posibles consecuencias de un reordenamiento social. Entre ellos, destacan la creación de un fondo público de riqueza y el pasaje a una semana laboral de 4 días.

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La compañía compartió sus reflexiones en un documento publicado el lunes en su blog, bajo el título "Política industrial para la era de la inteligencia: ideas para priorizar a las personas". Allí, eleva las advertencias con un horizonte lejano y cercano a la vez: la "superinteligencia" artificial.

OpenAI: las recomendaciones a los países para mitigar el impacto social de la IA La inteligencia artificial penetró fuertemente en la vida de las personas y confirmó que llegó para quedarse. Sin embargo, más allá de su utilización diaria, si al menos la mitad de las expectativas y promesas alrededor de esta tecnología se cumplen, entonces es probable que estemos frente a un quiebre en la historia de la humanidad.

En este sentido, son varias las alertas que se despiertan alrededor de su desarrollo. Desde la preocupación por la ciberseguridad, pasando por la necesidad de ampliar y mejorar la red de suministro eléctrica, para finalizar en el miedo más latente: las pérdidas masivas de empleo.

desempleo familia El desempleo: la gran preocupación del mercado laboral ante el avance de la IA. "La transición hacia la superinteligencia traerá riesgos serios: desde la disrupción económica hasta el mal uso en áreas como la ciberseguridad y la biología, pasando por la pérdida de alineación o control sobre sistemas cada vez más poderosos", detalla en su inicio el documento.

En este escenario, la primera de las recomendaciones de OpenAI aboga por crear un fondo público de riqueza que distribuya dinero a los ciudadanos para darles "una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA". Una propuesta similar al salario universal, que ya se debatió en algunos países. En esta línea, desde la compañía también sugieren medir activamente como la IA impacta sobre los salarios y el desempleo. Así, en caso de que se superen ciertos umbrales, OpenAI recomienda que los Estados tengan "redes de protección adaptativas" que garanticen "que el seguro de desempleo, SNAP, Seguridad Social, Medicaid y Medicare funcionen con rapidez y escala ante eventuales shocks". Por último, sobre el impacto en el trabajo, OpenAI asegura que las ganancias de productividad no solo deben reflejarse en mejores salarios, sino también en "mejores beneficios o más tiempo libre" para los empleados. La IA, la seguridad y los nuevos peligros En cuánto a los posibles peligros en seguridad, las principales recomendaciones de la empresa son: Crear regímenes de auditoría para "fortalecer instituciones y estándares para evaluar sistemas de frontera en materia de seguridad y riesgos".

Establecer límites "para el uso gubernamental" con reglas claras sobre "cómo los gobiernos pueden y no pueden usar IA".

Abogar por un intercambio internacional de información par "fortalecer instituciones nacionales de evaluación y una red global de cooperación sobre capacidades, riesgos y mitigaciones de la IA".

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