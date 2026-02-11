México: el Congreso aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas + Seguir en









La iniciativa avanzó con 121 votos a favor y ninguno en contra. Ahora, la reforma pasará a la Cámara Baja para su discusión final, que cuenta con los votos necesarios para darle luz verde.

El Congreso de México aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Freepik

La propuesta del Gobierno mexicano para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, fue aprobada este miércoles en ‌la Cámara Alta del Congreso, ‌un primer paso antes de su discusión final, en medio de una fuerte resistencia de sindicatos y la oposición, que la catalogaron como una " reforma light".

Tras años de idas y vueltas entre el Congreso y la empresa privada, finalmente en diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas. A diferencia de propuestas previas, la actual plantea reducir la semana laboral en dos horas por año hasta 2030 en beneficio de 13,4 millones de trabajadores.

La iniciativa fue aprobada, en lo general, con 121 votos a favor y ninguno en contra. Una vez aprobada en la Cámara ‌de Senadores, la reforma pasará a la Cámara Baja para su discusión final, que cuenta con los votos necesarios para darle luz verde a la iniciativa. Posteriormente, los cambios deben ser avalados por más de la mitad de los congresos estatales, donde el oficialismo también cuenta con mayoría.

P32 - oficina trabajo_opt.jpeg Contratación. Según los head hunters, la competencia por los mejores talentos sigue siendo feroz. Así, se espera ‌que la reforma entre en vigor el 1 de mayo y en enero de 2027 se aplique la primera reducción de dos horas. "Los beneficios van a ser muy amplios. Está comprobado en otros países que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y genera mejores condiciones laborales", defendió esta semana el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. "Es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras", agregó.

La importancia de la reducción de la jornada laboral en México México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el peor balance entre vida personal y trabajo, de acuerdo al grupo, conocido como "el club de los países ricos".

Con más de 2,226 horas trabajadas al año por persona, la ‌segunda mayor economía de Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja. Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral. Durante el debate, la oposición criticó fuertemente la ‌propuesta, asegurando que no representa una reducción efectiva de la jornada laboral al ampliar las horas extras semanales a 12 desde las nueve actuales y no incluir la obligatoriedad de ‌dos días de descanso por cinco trabajados. "La reforma que hoy se discute en este Senado destroza las expectativas de millones de trabajadores de México; se les prometió una transformación profunda y lo que se entrega es una versión incompleta, ambigua y, en algunos aspectos, regresiva", dijo el senador del opositor PAN, Mario Vázquez. "El segundo día de descanso no está garantizado en el dictamen", agregó.

Temas México