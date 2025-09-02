Elon Musk se mantiene en la cima: de cuánto es la fortuna del hombre más rico del mundo y cómo creció en el último mes







Una vez más, Elon Musk es el hombre con mayor fortuna en el mundo, incluso en un escenario financiero global marcado por subas y bajas.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo según el ranking que elabora la revista Forbes.

La carrera por ser el más rico del planeta no da respiro y, otra vez, Elon Musk volvió a sacar ventaja. El empresario sudafricano-estadounidense, dueño de Tesla, SpaceX y la compañía de inteligencia artificial xAI, cerró agosto con un patrimonio que superó los US$ 415.000 millones, consolidándose como el millonario número uno del mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

No se trata solo de un título simbólico. El liderazgo de Musk refleja cómo sus apuestas en automóviles eléctricos, cohetes espaciales y proyectos tecnológicos siguen atrayendo inversores, aun en un escenario financiero global marcado por subas y bajas. Durante agosto, seis de los diez hombres más ricos del mundo incrementaron su fortuna, aunque otros cuatro vieron retrocesos.

En ese contexto, Musk logró despegar con una diferencia de más de US$ 144.000 millones respecto a Larry Ellison, cofundador de Oracle, que se mantiene en el segundo lugar. El contraste con Ellison es notorio: mientras el magnate de Silicon Valley perdió casi US$ 29.000 millones en el mes, Musk se fortaleció.

starlink elon musk.jpg Desde hace 16 meses, Elon Musk se mantiene en la cima entre los hombres más ricos del mundo.

Elon Musk y las acciones de Tesla Gran parte de este empuje se explica por lo que pasa con Tesla en Wall Street. La automotriz cerró agosto con un desempeño que, aunque irregular en algunos días, mantuvo la confianza de los inversores. Cada repunte en la acción se traduce en un salto directo en la fortuna de Musk, dado que su participación en la empresa es gigantesca.

Tesla sigue siendo uno de energética global, con ventas de autos eléctricos que, pese a la competencia china y a las dudas sobre la demanda en algunos mercados, siguen marcando presencia. Además, los anuncios vinculados a nuevos modelos y avances en baterías suelen generar expectativa y volatilidad en el mercado. neuralink-elon-musk-3139386 (1).jpg Elon Musk forjó su fortuna con ideas innovadoras. El crecimiento del patrimonio de Musk no depende solo de Tesla. Sus otras compañías, como SpaceX, siguen obteniendo contratos millonarios tanto de agencias estatales como de empresas privadas, lo que refuerza su posición. Sin embargo, el termómetro más inmediato sigue siendo la cotización bursátil de Tesla.