Después de fallas y aplazamientos, SpaceX realizó su décimo vuelo de prueba exitoso







El décimo vuelo de prueba de Starship despegó desde Texas, alcanzó 192 km de altitud y amerizó en el Océano Índico, marcando un hito para SpaceX.

El décimo vuelo de Starship fue exitoso tras varios intentos fallidos y suspensiones. EFE

SpaceX de Elon Musk completó con éxito su décimo vuelo de prueba tras múltiples intentos fallidos y aplazamientos. El vehículo más grande y potente de la compañía despegó el martes 26 de agosto desde la Base Estelar de Texas, alcanzó 192 kilómetros de altitud y recorrió una trayectoria suborbital hacia el Océano Índico.

El lanzamiento generó gran expectativa global, con más de 1.8 millones de personas siguiendo la transmisión en vivo en la cuenta X de SpaceX. La atención se intensificó debido a la catastrófica falla del 18 de junio que destruyó el vehículo 36 de Starship, junto con percances anteriores. Además, activistas en Texas y el gobierno mexicano habían alertado sobre el impacto ambiental y la caída de escombros.

nave starship exploto La explosión del vehículo 36 el 18 de junio, destruyó la nave y marcó un revés importante para SpaceX. SpaceX

Starship, clave para Marte y el transporte espacial Starship es fundamental para los planes de Elon Musk de colonizar Marte y para sus contratos con el gobierno de Estados Unidos, uno de sus principales clientes. El sistema es totalmente reutilizable, compuesto por el Super Heavy, que utiliza 33 motores Raptor para el despegue, y la nave Starship, destinada a transportar tripulación y carga al espacio exterior.

Durante esta décima prueba, Starship desplegó ocho simuladores Starlink al alcanzar 190 km sobre el Océano Atlántico, además de evaluar la capacidad del Super Heavy de amerizar exitosamente en el Golfo de México pocos minutos después del despegue. Al reingresar a 26,660 km/h, la nave sufrió algunos daños en su capa exterior, pero logró llegar a su destino intacta. El intento de aterrizaje vertical sobre el océano resultó en la destrucción prevista del vehículo 37, cerrando un día emocionante para el equipo de SpaceX.

SpaceX Starship.png El cohete despegó desde la Base Estelar de Texas, alcanzó 192 km de altitud y recorrió una trayectoria suborbital hacia el Océano Índico. SpaceX El éxito de esta prueba no solo marca un avance tecnológico para la compañía, sino que también proporciona una gran cantidad de datos para perfeccionar futuras misiones y acercar a Starship a su objetivo de llevar humanos a Marte.