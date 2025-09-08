Un homónimo de Mark Zuckerberg exige que le devuelvan su cuenta de Facebook







El hombre decidió denunciar al fundador de Meta por negligencia e incumplimiento de contrato.

El abogado Zuckerberg creó una página para explicar todos los inconvenientes que tuvo al compartir nombre con el fundador de Meta.

Un abogado de Indianápolis llamado Mark Zuckerberg no puede tener Facebook. La plataforma le cerró cinco veces su cuenta por suplantar al fundador de Meta. El hombre decidió denunciar al famoso por negligencia e incumplimiento de contrato.

“Somos las únicas dos personas con ese nombre que puedo encontrar”, expresó el denunciante a una televisión local de Indiana. “Todos mis competidores se anuncian en Facebook, así que yo también tengo que hacerlo, y me anuncio en Facebook, toman mi dinero, pero luego me cierran la cuenta”, agregó.

El abogado aseguró que ha pagado 9.500 euros en anuncios a la plataforma, los que fueron inmediatamente cancelados. Sin embargo, Meta informó que restablecerá la cuenta del denunciante y tomará medidas para evitar que el error se repita. “Agradecemos la paciencia del señor Zuckerberg en este asunto y estamos trabajando para intentar que no vuelva a ocurrir en el futuro”, dijo el comunicado de Facebook.

Uno de ellos fue: “Me demandó el estado de Washington por confusión de identidad porque pensaron que yo era el fundador de Facebook, acusado de poner en peligro a un adulto que necesitaba asistencia”. Por otro lado, argumentó: “Recibo más de 100 solicitudes de amistad al día de gente que me confunde con el otro Mark Zuckerberg".