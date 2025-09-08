Esta nueva Inteligencia Artificial organizará tu próximo viaje por vos: de qué trata MindTrip







Descubrí esta plataforma con la que podrás comenzar a planear tus vacaciones de verano, con costos de vuelos, hoteles e itinerario incluido.

Esta intelgiencia artificial optimiza datos y paquetes de distntas plataformas en un solo lugar.

A veces organizar un viaje resulta una tarea muy difícil, en especial cuando se trata de vacaciones en grupo. Para solucionar esto, llegó una Inteligencia Artificial que servirá de mucha ayuda para definir el destino, el itinerario y las actividades a realizar durante la semana de receso, que se llama MindTrip.

Esta plataforma reúne datos de distintas páginas de viajes para poder ofrecer los mejores precios y ofertas a sus usuarios. Gracias a la IA, MindTrip ofrece sugerencias de viaje personalizadas, cronogramas personalizables y compartibles, fotos, mapas interactivos, reseñas y la capacidad de organizar todo en un solo lugar.

Cómo funciona MindTrip MindTrip AI

Gracias a su chatbot, los usuarios de MindTrip podrán gestionar su viaje en tan solo unos minutos, desde la elección del destino, hasta el cronograma de actividades día a día. Solo deberán escribir en el chat cuál es el viaje ideal a realizar y la IA sugerirá distintos destinos tanto en el propio país como en el exterior.

Al tener información de distintas fuentes, la plataforma optimiza la organización de un viaje en una sola página web y de manera personalizada. Los usuarios pueden pedir sugerencias de expediciones y lugares a conocer y la IA mostrará los costos de cada actividad. Además, pueden unir a familiares y amigos para conversar en un chat grupal con la herramienta.

Por otro lado, los usuarios no solo pueden planificar viajes, sino también pueden conocer qué actividades se pueden realizar en su propia ciudad. Esto se debe a que MindTrip cuenta con una base de datos completa y constantemente actualizada con la que pueden descubrir nuevos puntos de interés.

