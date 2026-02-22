SpaceX lanzó 29 satélites Starlink y continúa expandiéndose en el mundo + Seguir en









La empresa aeroespacial lanzó con éxito satélites desde Cabo Cañaveral, reforzando la expansión de la megaconstelación de internet satelital global.

Un cohete Falcon 9 desplegó 29 satélites Starlink en órbita terrestre.

SpaceX llevó a cabo un nuevo lanzamiento exitoso desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida, colocando 29 satélites Starlink en órbita terrestre como parte de su constelación de internet satelital en rápida expansión.

La misión corresponde a la iniciativa Starlink 10-36, diseñada para ampliar la capacidad de la red de banda ancha satelital que busca ofrecer cobertura global en zonas remotas y áreas con infraestructura terrestre limitada. El despegue se produjo en la noche del 19 de febrero y el cohete Falcon 9 completó, además, un aterrizaje controlado en el océano cerca de las Bahamas, marcando otra recuperación exitosa del propulsor en la misma campaña de vuelos.

starlink (1) Qué implica este nuevo lanzamiento Cada grupo de satélites Starlink que se pone en órbita contribuye a incrementar la densidad y capacidad de la red, lo que a su vez puede mejorar:

La cobertura global de internet satelital , especialmente en regiones rurales o aisladas donde las conexiones terrestres son escasas.

La redundancia de la constelación , permitiendo mantener servicio aún si algunos satélites se degradan o fallan.

La capacidad de datos y velocidades de transmisión, con la posibilidad de soportar más usuarios simultáneos. Starlink ya supera varios miles de satélites desplegados en diferentes fases de la constelación, consolidándose como uno de los mayores proyectos de conectividad en órbita terrestre baja. Si bien no existe una cifra oficial pública detallada momento a momento, se estima que la red supera los 9000 satélites activos combinando varias generaciones y lanzamientos previos.

Este tipo de misiones, además de su impacto tecnológico, también generan atención mediática y científica debido al número creciente de objetos en el espacio, lo que abre debates sobre la gestión del tráfico orbital y la visibilidad de los satélites desde tierra.

Cómo impacta la expansión de la constelación El continuo crecimiento de Starlink no solo busca aumentar la cobertura de internet en lugares remotos, sino que también plantea: Competencia con proveedores tradicionales de internet , que ahora enfrentan opciones satelitales con latencias cada vez más bajas.

Aplicaciones emergentes , como conectividad en aeronaves, barcos y zonas rurales aisladas.

Impactos en la observación astronómica, ya que un mayor número de satélites influye en la visibilidad del cielo nocturno. Con este lanzamiento, SpaceX continúa su estrategia de construir una megaconstelación de internet satelital que amplíe la cobertura global. Cada misión no solo refuerza la red de banda ancha en órbita, sino que también impulsa debates sobre el papel de las megaconstelaciones en el espacio y su impacto en telecomunicaciones y ciencia.

