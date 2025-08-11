Cuatro astronautas regresan a la Tierra con SpaceX tras cinco meses en el espacio







Fue la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) llevada a cabo en el marco del programa Commercial Crew de la NASA.

Durante su recorrido en la EEI, la tripulación bautizada como Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, estudiando el crecimiento de las plantas o la forma en que las células reaccionan a la gravedad.

Cuatro astronautas regresaron a la Tierra después de dirigirse a la Estación Espacial Internacional (EEI) hace cinco meses para relevar a los pilotos de prueba atascados del Starliner de Boeing a bordo de la cápsula Dragon de Space X.

La capsula aterrizó este sábado en el océano Pacífico frente a la costa del sur de California a las 08:44 locales (15:43 GMT), un día después de partir del laboratorio orbital.

“Bienvenidos a casa”, les transmitió el Control de Misión de SpaceX por radio al equipo, integrado por Anne McClain y Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi de Japón y Kirill Peskov de Rusia. Estos se lanzaron en marzo como reemplazos de los dos astronautas de la NASA asignados a la fallida demostración del Starliner.

“Queremos que esta misión, nuestra misión, sea un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando trabajamos juntos, cuando exploramos juntos”, expresó McClain.

La tripulación viajará a Houston para reencontrarse con sus familias.

El regreso de los astronautas a la Tierra La cápsula Dragon, de la empresa de Elon Musk, se desajustó el viernes de la EEI a las 18:15 de la costa este de Estados Unidos ya que cuando estas cápsulas reingresan a la atmósfera de la Tierra alcanzan temperaturas de 1925 grados Celsius, según explicó la NASA. Finalmente, la cápsula fue recuperada por un barco de SpaceX y, una vez a bordo, los astronautas pudieron salir y respirar el aire de la Tierra por primera vez en meses.

