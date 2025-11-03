Starlink, la empresa de Elon Musk, comienza a contratar personal en India para el lanzamiento de satélites







Starlink avanza en su desembarco en India con nuevas contrataciones en finanzas y prepara su red satelital para competir con Jio Satellite y OneWeb.

La empresa de Elon Musk se expande globalmente

La llegada de Starlink al mercado indio se intensifica, ya que la empresa de Elon Musk inició un reclutamiento específico en Bengaluru para puestos clave en finanzas, contabilidad, pagos, tesorería y fiscalidad, como parte de los preparativos de su lanzamiento comercial previsto para inicios de 2026 en la India.

Esta estrategia muestra que Starlink no sólo lanza una oferta de conectividad satelital, sino que está construyendo una estructura operativa local diseñada para cumplir con los requisitos regulatorios y operativos antes de su despliegue completo.

Al mismo tiempo, el contexto regulatorio representa un reto significativo que la empresa del magnate millonario estadounidense debe superar para poder operar en el país.

Starlink celulares.jpg X Nuevo lanzamiento de satélites de Starlink Starlink está en plena fase de expansión para su operación en la India, y sus acciones demuestran que se prepara para el despliegue masivo de satélites de órbita baja para ofrecer internet de alta velocidad incluso en zonas rurales o de difícil acceso. El reclutamiento de roles financieros y de cumplimiento en Bengaluru indica que la compañía considera prioritario el establecimiento de una cadena de valor local que le permita operar bajo la normativa india.

Este lanzamiento promete incorporar una constelación global ya existente de miles de satélites que Starlink utiliza en otros mercados, lo cual le da una ventaja tecnológica mientras al mismo tiempo deberá asegurar el cumplimiento del marco regulatorio indio en materia de telecomunicaciones y seguridad.

starlink elon musk.jpg Elon Musk competirá con Jio Satellite y OneWeb en el mercado de internet satelital en la India Una vez que Starlink esté operando, se espera que entre en competencia directa con otros jugadores que ya preparan sus servicios de internet vía satélite en la India, tales como Jio Satellite y OneWeb. Starlink parte con el respaldo de una infraestructura ya operacional a escala global, lo que podría traducirse en una mayor velocidad y alcance, factores clave en la batalla por conquistar el segmento de conectividad satelital en un mercado tan competitivo y regulado como el indio.