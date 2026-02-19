La Justicia citó a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y les impuso la prohibición de salir del país

La Justicia penal económica citó a indagatoria al presidente y al tesorero de la AFA en una causa que investiga una presunta maniobra por más de $19.300 millones en la entidad del fútbol argentino. El juez Diego Amarante también les prohibió salir del país mientras avanza la investigación impulsada por ARCA.

La Justicia penal económica citó a declaración indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino , máximos referentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra por más de $19.300 millones vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. Además, una resolución judicial les impuso la prohibición de salir del país mientras avanza la investigación.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

El organismo acusó a la AFA de haber retenido impuestos y contribuciones previsionales de jugadores, empleados y terceros, pero sin depositarlos dentro del plazo legal exigido por la ley.

Según la denuncia, la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero sin transferir esos fondos al fisco en tiempo y forma.

Entre los totales acumulados bajo investigación figuran $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones del Impuesto a las Ganancias, $8.016.291.166,48 correspondientes al régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

De acuerdo con la imputación, julio de 2025 fue el mes con el monto más elevado, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.

Según la hipótesis fiscal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), esos importes habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores a su vencimiento, lo que configura el núcleo de la investigación bajo el Régimen Penal Tributario.

Fechas clave y medidas procesales

Tapia y Toviggino deberán presentarse a declarar ante el juez en lo Penal Económico: el primero está citado para el 5 de marzo, mientras que el tesorero deberá hacerlo el 6 de marzo próximos, según consta en la resolución judicial. En ambos casos, la citación se dictó en el marco del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone la declaración indagatoria.

La prohibición de salida del país fue dispuesta por el magistrado “por la gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena que podría corresponder”, con el objetivo de garantizar la regular realización de los actos procesales.

La restricción, en causas de esta naturaleza, busca asegurar que los investigados permanezcan en jurisdicción hasta cumplimentar sus audiencias.

Acusación y argumento de ARCA

En su presentación, ARCA sostuvo que la conducta investigada configura el delito de omisión en el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que, como agente de retención, la AFA habría tenido “el deber jurídico de depositar los montos retenidos” y contado con “la capacidad real de hacerlo”, pero aun así omitió ejecutar ese trámite dentro de los plazos legalmente previstos.

El organismo recaudador subrayó que los montos en cuestión “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”, lo que, en su óptica, “implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

Otros imputados y estado de la causa

La citación no se limita a Tapia y Toviggino: también alcanza a otros directivos de la AFA y, en algunos planteos judiciales, incluso a la entidad como persona jurídica, si bien las audiencias principales corresponden por ahora a los dos primeros.

La resolución fija las siguientes fechas:

5 de marzo de 2026: 10.30 horas: Asociación del Fútbol Argentino 12.00 horas: Claudio Fabián Tapia

6 de marzo de 2026: 10.30 horas: Pablo Ariel Toviggino 12.00 horas: Gustavo Roberto Lorenzo

9 de marzo de 2026: 10.30 horas: Víctor Blanco Rodríguez 12.00 horas: Cristian Ariel Malaspina



Las indagatorias se ordenaron “existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”, según consignó el magistrado.