El CEO de OpenAI reveló cuánta energía se consume por cada pregunta que se le hace a ChatGPT + Seguir en









¿Cuántas preguntas le hacemos a la Inteligencia Artificial por día y qué energía consume? ¿Alguna vez pensaste lo sustentable que es o no cada mensaje?

El uso de la inteligencia artificial eleva el flujo de agua a más de 804.000 litros diarios

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sostuvo que cada interacción promedio con ChatGPT demanda 0,34 vatios-hora, una cifra que permite dimensionar el gasto energético real detrás de los modelos de inteligencia artificial. Explicó, además, que ese consumo equivale al uso de un horno por un segundo o al funcionamiento de una lámpara durante apenas unos minutos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La meta apunta a reducir la energía requerida por cada consulta y a operar sobre hardware y centros de datos que consuman menos y ofrezcan sistemas de refrigeración más eficaces. El planteo va mas allá de OpenAI y describe un escenario en el que la IA ocupa un lugar central en cada rubro, es por eso que comprender su costo energético se vuelve indispensable para anticipar la evolución de esta tecnología y definir las herramientas que la industria necesitará para disminuir su impacto.

Sam Altman Sam Altman reveló cuánta energía consume ChatGPT para responder preguntas ChatGPT procesa alrededor de 2.500 millones de solicitudes por día. Esta escala explica por qué los costos energéticos y la infraestructura necesaria para sostener la IA se consolidan como un eje central de debate en la industria tecnológica. También precisó el impacto hídrico asociado a la refrigeración de los centros de datos. Cada consulta consume 0,00032176 litros de agua, una cantidad que resulta mínima por sí sola pero, en cantidad, es un numero avasallante.

Y afirmó que el desafío inmediato consiste en desarrollar modelos más eficientes y centros de datos capaces de reducir la demanda eléctrica y optimizar los sistemas de refrigeración. Según el ejecutivo, la sostenibilidad operativa será un factor determinante para el futuro de la inteligencia artificial en ámbitos laborales, educativos y de servicios.

Temas Inteligencia Artificial