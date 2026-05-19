Tras la cumbre Donald Trump-Xi Jinping, el CEO de Nvidia predijo que "con el tiempo el mercado de China se abrirá"

El líder de la empresa fue uno de los empresarios tecnológicos de primer nivel que acompañó al mandatario estadounidense a Pekín. EEUU viene de autorizar la venta de los chips H200 a 10 empresas chinas.

Jensen Huang busca destrabar la relación con China y desembarcar con sus chips en uno de los mercados más grandes del mundo.

Tras el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping , la líder empresa en la fabricación de chips, Nvidia , vuelve a mirar el mercado de China con buenos ojos. En medio de la distensión parcial entre Washington y Pekín, el CEO de la compañía, Jensen Huang, aseguró que espera que las autoridades del gigante asiático terminen habilitando el ingreso de chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos.

“El gobierno chino tiene que decidir cuánto de su mercado local quiere proteger”, afirmó Huang durante una entrevista. “Mi sensación es que con el tiempo el mercado se abrirá”, sentenció.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que Huang sea parte de la comitiva de empresarios - que incluyó grandes nombres del sector tecnológico - que acompañó a Trump a Pelín. La presencia del fundador de Nvidia en la delegación alimentó especulaciones sobre una posible flexibilización en el acceso de la empresa al mercado chino , especialmente para la venta de sus chips de IA H200.

Aunque Huang aclaró que no mantuvo conversaciones directas con funcionarios chinos sobre ese tema, reconoció que la cuestión apareció durante las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos. “El presidente Trump mantuvo algunas conversaciones con los líderes y estoy a la espera de lo que decidan”, señaló en declaraciones a Bloomberg Television.

El propio Trump había deslizado el pasado viernes, durante el vuelo de regreso a Washington, que los chips H200 “sí salieron a colación" y adelantó que "podría ocurrir algo al respecto”. Sin embargo, el mandatario estadounidense evitó dar precisiones y agregó que China todavía no aprobó esas compras porque busca desarrollar sus propios semiconductores.

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China atraviesa uno de sus capítulos más sensibles alrededor de la inteligencia artificial y los chips avanzados. Washington viene aplicando restricciones para limitar el acceso chino a hardware de alto rendimiento, mientras Pekín acelera su estrategia de autosuficiencia tecnológica con empresas locales como Huawei.

En ese contexto, Huang volvió a remarcar la importancia global de Taiwán dentro de la cadena de producción de semiconductores. Nvidia depende en gran medida de la fabricación taiwanesa y el ejecutivo sostuvo que la isla continuará siendo un actor central aun cuando Estados Unidos busque ampliar su capacidad doméstica.

“La demanda es muy grande en todos los ámbitos”, explicó el CEO de Nvidia durante la conferencia Dell Technologies World en Las Vegas. “Es posible tener diversidad y resistencia en la cadena de suministro y todo el mundo debería tratar de mejorar eso”.

Las tensiones alrededor de Taiwán también estuvieron presentes en la reciente reunión entre Trump y Xi Jinping. El líder chino advirtió que un manejo incorrecto de la situación podría derivar en un conflicto, aunque Huang aclaró que no participó de esas discusiones diplomáticas.

En sus declaraciones, Huang apuntó contra uno de los cuellos de botella actuales de la industria: la velocidad de expansión que exige el negocio de la IA: “Aún nos costará mantener el ritmo de construcción durante al menos una década”.

El trasfondo económico también explica la importancia estratégica de China para Nvidia. Huang ya había definido anteriormente al país asiático como una oportunidad de u$s50.000 millones para la compañía. Sin embargo, pese a que Estados Unidos autorizó ciertos envíos de chips H200 desde diciembre y otorgó licencias para avanzar con las ventas, las compras todavía enfrentan obstáculos regulatorios y políticos dentro de China.

Según trascendió, varias compañías chinas realizaron pedidos iniciales a Nvidia, aunque posteriormente frenaron las operaciones debido a las restricciones internas impulsadas por Pekín.

Los chips Nvidia, en medio de la compleja relación entre EEUU y China

En medio de este tenso escenario, EEUU habilitó la venta de chips H200 de Nvidia a diez compañías chinas, en una señal que el mercado interpreta como un posible giro parcial en la disputa tecnológica entre Washington y Pekín. Sin embargo, pese a las autorizaciones otorgadas por el Departamento de Comercio, las operaciones todavía no se concretaron y el negocio permanece virtualmente congelado.

Entre las compañías autorizadas por el gobierno estadounidense para adquirir los chips H200 aparecen gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com, todos actores clave dentro del ecosistema digital chino.

nvidia H200 Al menos 10 empresas chinas fueron habilitadas para comprar los H200, el segundo chip más potente de Nvidia.

De acuerdo con la medida, los compradores pueden adquirir los chips directamente de Nvidia o a través de intermediarios y cada cliente autorizado puede comprar hasta 75.000 chips bajo los términos de la licencia estadounidense, explicaron dos de ellos.

Sin embargo, pese al aval regulatorio, todavía no hubo entregas efectivas. Tres fuentes familiarizadas con las negociaciones señalaron que “ni una sola entrega” fue realizada hasta el momento, lo que mantiene en suspenso uno de los acuerdos tecnológicos más relevantes del año.

El H200 es actualmente el segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia y representa una pieza central para el entrenamiento de modelos avanzados de IA, infraestructura cloud y centros de datos. Por eso, cualquier flexibilización en las restricciones hacia China tiene impacto inmediato tanto en el sector tecnológico como en los mercados financieros.

La situación también refleja las contradicciones dentro de la propia estrategia estadounidense. Mientras Washington intenta contener el avance tecnológico chino, grandes compañías norteamericanas presionan para no perder acceso a uno de los mercados más grandes del mundo.