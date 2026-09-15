Dónde queda el Camino de Brochero y qué día de septiembre es la peregrinación 2026

Todo lo que tenés que saber para participar de la 13° caminata serrana, la historia del santo argentino y los detalles del circuito.

Córdoba se prepara para vivir una nueva edición del Camino de Brochero , una de sus caminatas espirituales más populares. La travesía convoca cada año a miles de personas en pleno corazón de las Sierras Grandes, en una propuesta que combina fe, naturaleza e historia local.

El recorrido invita a seguir los pasos del primer santo nacido y fallecido en Argentina, San José Gabriel del Rosario Brochero . A lo largo del trayecto, los caminantes recuerdan la enorme labor social que realizó el cura gaucho para transformar y conectar a los pueblos del Valle de Traslasierra.

Además, en esta edición se suma un motivo especial de festejo. El Camino de Brochero fue declarado como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina , lo que refuerza la identidad de la región y le da un impulso enorme al turismo religioso.

La tradicional travesía que rinde homenaje a la obra del Santo Cura Brochero dio un paso clave al ser declarada oficialmente como patrimonio cultural inmaterial del país. La decisión quedó confirmada tras la publicación de la Ley 27.823 en el Boletín Oficial , un marco legal que busca proteger y poner en valor las tradiciones más importantes del territorio nacional.

La nueva norma incluye un punto fundamental para proyectar el circuito a nivel internacional. El texto declara de interés nacional el acuerdo de hermandad entre la ruta cordobesa y el famoso Camino de Santiago de Compostela , ubicado en España. Con esta alianza se busca potenciar el turismo, la conservación de los senderos y el intercambio cultural entre ambos trayectos.

La travesía a pie demanda entre 5 y 7 horas de marcha a través de los senderos de montaña. Visit Córdoba

Dónde queda el Camino de Brochero

El Camino de Brochero reúne una red de rutas y senderos históricos por los que transitaba José Gabriel del Rosario Brochero. Este camino conecta tres destinos clave en la provincia de Córdoba, comenzando en Villa Santa Rosa de Río Primero, pasando por la Ciudad de Córdoba y finalizando en Villa Cura Brochero.

La propuesta cuenta con una extensión total de 240 kilómetros y está integrada por 15 circuitos diferentes. Cada uno de estos tramos permite recorrer las distintas etapas de la vida del santo argentino, abarcando su nacimiento, infancia, juventud, formación académica y religiosa.

El tramo más concurrido por los peregrinos es el conocido Camino del Peregrino, que une el paraje Giulio Cesare con la villa serrana cruzando las Sierras Grandes. Esta huella rememora los caminos que el propio sacerdote abrió a finales del siglo XIX para conectar a los vecinos de la zona y vencer el aislamiento de las montañas.

Cuándo es la 13° peregrinación y todo lo que hay que saber

La decimotercera edición de la caminata a pie quedó confirmada para el sábado 19 de septiembre de 2026, luego de haber sido postergada por mal tiempo en la fecha original (12 de septiembre). El evento está organizado por el municipio local en conjunto con el Santuario del Santo Cura Brochero.

Para quienes planean participar, hay datos claves que los organizadores del evento recuerdan y recomiendan tener en cuenta:

Punto de partida y horario : la concentración se realiza en Giulio Cesare a partir de las 6 de la mañana, mientras que la salida está habilitada entre las 7 y las 9. Desde las 9, el acceso vehicular al camino permanece cerrado.

: la concentración se realiza en Giulio Cesare a partir de las 6 de la mañana, mientras que la salida está habilitada entre las 7 y las 9. Desde las 9, el acceso vehicular al camino permanece cerrado. Distancia y tiempo : son 28 kilómetros de marcha hasta llegar a Villa Cura Brochero, con un tiempo estimado de caminata de entre 5 y 7 horas.

: son 28 kilómetros de marcha hasta llegar a Villa Cura Brochero, con un tiempo estimado de caminata de entre 5 y 7 horas. Inscripción y costo : el valor del registro es de $5000 para el público general, mientras que los vecinos del Departamento San Alberto pueden participar gratis. La inscripción se realiza por internet antes del 17 de septiembre. Si llega a llover, la actividad queda suspendida.

: el valor del registro es de $5000 para el público general, mientras que los vecinos del Departamento San Alberto pueden participar gratis. La inscripción se realiza por internet antes del 17 de septiembre. Si llega a llover, la actividad queda suspendida. Servicios en la ruta : el trayecto cuenta con puestos de hidratación, atención médica, baños químicos y acompañamiento del personal municipal para garantizar la seguridad.

: el trayecto cuenta con puestos de hidratación, atención médica, baños químicos y acompañamiento del personal municipal para garantizar la seguridad. Qué llevar: es fundamental asistir con calzado cómodo, ropa ligera, abrigo liviano, gorra, protector solar, botellas de agua para recargar y alimento liviano como frutas o barras de cereal. Se pide cuidar el medio ambiente y no dejar basura.

Quién era el Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en la provincia de Córdoba. A los 15 años ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto para formarse como sacerdote y se ordenó a fines de 1866. En 1869 se hizo cargo del curato de San Alberto y se instaló en la zona que en ese momento se llamaba Villa del Tránsito.

Al ver las enormes dificultades que tenían los vecinos por el relieve montañoso, impulsó obras históricas para la región. Construyó más de 200 kilómetros de caminos, acueductos, escuelas, residencias y la famosa Casa de Ejercicios Espirituales. Falleció el 26 de enero de 1914. Tras ser canonizado por el Papa Francisco en octubre de 2016, se convirtió en el primer santo argentino que nació, trabajó y murió en el país.