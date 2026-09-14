Las acciones de IA, en caída: la otra cara de las alarmas de los CEOs del sector

Fuertes derrumbes de empresas inversores y parte de la cadena de suministro por alarmas de directivos de OpenAI, Anthropic y xAI, que piden desacelerar el desarrollo de IA ante posibles usos indebidos. El temor sobre el ritmo de innovación y riesgos para la humanidad.

Acciones de IA: Se desplomaron en Asia por temores sobre el ritmo de innovación y riesgos para la humanidad.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial registraron una drástica caída en la apertura de los mercados asiáticos este lunes . El desplome ocurre luego de que los principales ejecutivos de los gigantes del sector advirtieran sobre la necesidad de desacelerar el ritmo de innovación para mitigar riesgos sistémicos para la humanidad.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, instó a las empresas de IA a ralentizar el ritmo al que mejoran las capacidades de los modelos, ante los crecientes temores sobre un uso indebido de esta tecnología . Tanto Elon Musk , que dirige xAI, como Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI, afirmaron que están de acuerdo con Amodei.

En ese marco, Sam Altman confirmó posteriormente que OpenAI postergará su salida a bolsa prevista para este año, argumentando razones de seguridad y control en el desarrollo de la tecnología.

Dario Amodei instó a las empresas de IA a ralentizar el ritmo al que mejoran las capacidades de los modelos, ante los crecientes temores sobre un uso indebido de esta tecnología.

Por su parte, las acciones de SoftBank, inversor de OpenAI, se derrumbaron hasta un 13,2% al inicio de la sesión bursátil en Japón, junto con una caída inicial del 9,8% para el fabricante de chips de memoria Kioxia y un retroceso del 3,7% para la empresa de la cadena de suministro de chips Tokyo Electron.

En la Bolsa de Taipéi, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) retrocedió un 1,2%, mientras que en la plaza surcoreana las pérdidas fueron más severas: SK Hynix se desplomó un 5,3% y Samsung Electronics cayó un 3,7%.

El detalle

Takayuki Miyajima, economista de Sony Financial Group, señaló que "Es probable que la presión vendedora afecte a las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores en Tokio, tras una serie de comentarios realizados durante el fin de semana en los que se pedía una ralentización del ritmo de desarrollo de la IA". Y agregó: "Además, la incertidumbre en torno a la situación en Medio Oriente sigue lastrando la confianza del mercado".

Es probable que la presión vendedora afecte a las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores en Tokio Imagen creada con inteligencia artificial

En Shanghái, el fabricante de chips de memoria CXMT bajó un 2,7%, mientras que Semiconductor Manufacturing International Corporation cayó un 1,4%. En Hong Kong, Zhongji Innolight cedió un 4,1%, mientras que Minimax cayó un 5,4%.

Las inquietantes alarmas del sector

El detonante fue que la empresa Anthropic, con sede en San Francisco, publicó el jueves un informe de inteligencia sobre amenazas en el que detallaba cómo varios actores habían utilizado sus modelos de IA Claude para actividades que iban desde el desarrollo de armas y operaciones cibernéticas hasta la vigilancia y el fraude.

En ese marco, la alerta sobre el daño potencial de la IA creció exponencialmente esta semana cuando el investigador de Anthropic, Jacob Coxon, renunció, afirmando que "las personas que desarrollan la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que termine la década". Por su parte, Altman, de OpenAI, afirmó en una entrevista que los riesgos de extinción humana que plantea la IA eran "inaceptables".

Numerosos legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por el veloz avance de la IA y exigieron nuevas normas. Sin embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, comparó el domingo a los críticos de la IA con "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios que no van a suceder, y señaló que quería asegurarse de que EEUU siga liderando el sector.

Trump comparó a los críticos de la IA con "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios que no van a suceder, y señaló que quiere asegurarse de que EEUU siga liderando el sector.

La IA para las bolsas mundiales y la cumbre clave

Las operaciones vinculadas con la IA impulsaron gran parte de las ganancias en los mercados bursátiles mundiales desde que OpenAI lanzó ChatGPT en 2022, pero, más recientemente, los ciberataques de agentes de IA rebeldes y el descontento público con la construcción de centros de datos despertaron oposición al desarrollo del sector.

En este delicado contexto, se aguarda que los Gobiernos de EEUU y China sostengan conversaciones sobre la seguridad de la IA como parte de las negociaciones bilaterales que tendrán lugar este mes.