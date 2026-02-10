SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de febrero 2026 - 17:24

De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en marzo 2026: este es el monto exacto

A partir del dato de inflación que se dio a conocer este martes, las prestaciones de ANSES aumentarán en marzo.

De cuánto será el aumento de AUH para marzo.

De cuánto será el aumento de AUH para marzo.

Este ajuste mensual se realiza en base al dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con la última medición oficial, el aumento quedó definido en 2,9%, mecanismo que se viene aplicando de manera mensual desde abril de 2024.

Informate más

Los montos de la AUH vigentes para marzo 2026 son:

  • Asignación Universal por Hijo: $132.774,44

  • AUH por Discapacidad: $432.333,05

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

  • Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $106.219,55

  • Asignación por Embarazo: $106.219,55

Montos que percibirán los jubilados y pensionados en marzo de 2026

  • Jubilación mínima sin bono: $369.495,16

  • Jubilación mínima con bono: $439.495,16

  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $369.495,16

  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $439.495,16

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $295.596,53

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $365.596,53

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $106.219,55

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Extras que pueden cobrar

Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.

Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago de $40.000, que no se ajusta por inflación.

