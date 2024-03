Videojuegos: se anunció ''Marvel Rivals'', un juego de disparos al estilo Overwatch

El juego tendrá entornos destructibles junto con un sólido conjunto de movimientos que nos tienen a todos entusiasmados. Marvel Rivals también presenta una hoja de ruta posterior al lanzamiento sólida y esperanzadora.

Embed - Marvel Rivals | Official Announcement Trailer

¿Se viene la Xbox portátil? Esto opina Phil Spencer, el CEO de la compañía

Los rumores respecto a que Xbox podría sacar un dispositivo de videojuegos portatil en el futuro cercano circulan hace ya tiempo. Ahora, Phil Spencer, CEO de Xbox en Microsoft, analizó el mercado de lo que se conoce como "PC gaming Handhelds" y como le gustaría que fuera una creada por su compañía.

Spencer comentó que probó todas los dispositivos portátiles de videojuegos basados en Windows: la Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go y la Steam Deck. "Quiero que mi Lenovo Legion Go se sienta como una Xbox", analizó el CEO en una entrevista con el medio Polygon durante la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco.

"La traje conmigo a GDC y en el avión arme una lista de todas las cosas que hacen que no se sienta como una Xbox, más allá de la marca", contó Spencer y detalló: "¿Están ahí todos mis juegos? ¿Todos mis juegos tienen el archivo de guardado qeu quiero? Bueno, te digo un juego que no tiene estas cosas y me está volviendo loco: Fallout 76 no tiene cross-save".

Phil Spencer analizó que quiere poder "entrar una app de Xbox que tome toda la pantalla pero en forma compacta" y que toda su "experiencia social está ahí". "Quiero sentir lo mismo que cuándo mi Xbox prende en mi televisión pero lo quiero en un dispositivo así", sentenció.

El CEO comentó que el equipo de hardware de Xbox está considerando "diferentes factores y cosas que podrían hacer" de cara al futuro. "¿Qué deberiamos crear que encuentre nuevos jugadores y que le permita a la gente jugar en momentos donde antes no podían?", se cuestionó.

Spencer aseguró que, si bien quiere que Xbox persiga su desembarco en el mercado portátil a través del hardware, también entiende que muchos jugadores elegirán otras marcas y por eso quiere atacar también por el lado del software y usar Xbox para mejorar la experiencia del jugador en todas las PC Handhelds.