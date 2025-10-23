WhatsApp integra los "nombres de usuario": cómo y cuando reservar el tuyo







Se añade una capa más de privacidad ya que el mensajero se podrá identificar ocultando su numero de teléfono, usando solo su nombre de usuario.

La función de WhatsApp que cambiará todo: cómo serán los nombres de usuario.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería que más usa la gente en la era de la conectividad y Meta anunció que se agregará una capa extra de privacidad para los usuarios. Hasta el momento, para identificarte en WhatsApp tu número de teléfono estaba visible para todos. Con esta nueva implementación, el nombre de usuario será suficiente.

La próxima actualización de WhatsApp será la 25.17.10.70 y según la fuente WABetaInfo se agregará la posibilidad de agregar nombres de usuario. Esta medida ya estaba disponible para otras aplicaciones como por ejemplo Telegram. Aún no se sabe cuándo llegarán estas funciones, pero prometen cambiar las reglas del juego.

whatsapp-foto-celular-redes-sociales-app.jpg Cómo funcionan los nombres de usuario de WhatsApp Los usuarios de WhatsApp podrán crear un nombre de usuario único que estará compuesto por letras y números. No se podrán usar caracteres especiales, a excepción de puntos y guiones bajos. Estos cambios serán notificados a las personas que tengas agendadas.

Esta función agrega más seguridad para tu cuenta, ya que se habilitará la opción para que solo se muestre el nombre de usuario y se oculte el numero de teléfono. Es una función muy esperada por quienes usan WhatsApp ya que es una opción que brinda más privacidad y control sobre tus datos en las conversaciones.

Según la filtración de WABetaInfo no se permitirán nombres de usuario que inicien con "www." ni que terminen con ".com" para evitar que esta función sea utilizada con fines maliciosos. Por otro lado, los nombres de usuario que ya estén activos no estarán disponibles.

Cómo reservar un nombre de usuario Antes de su lanzamiento global, Meta implementará una fase de prueba limitada con el objetivo de detectar posibles errores y evitar que los nombres de usuario más populares se agoten en cuestión de segundos. La compañía busca un despliegue progresivo y equilibrado, donde todos los usuarios tengan las mismas oportunidades de elegir su identificador dentro de WhatsApp. Esta nueva capa de identidad vendrá acompañada por una medida extra de seguridad: conocer el nombre de usuario de alguien no será suficiente para iniciar una conversación. Solo quienes cuenten también con una clave de acceso podrán enviar mensajes, una estrategia pensada para reducir el spam, los contactos no deseados y las interacciones no autorizadas. Aun en fase de prueba, todo indica que la función está cada vez más cerca de su lanzamiento oficial, marcando un nuevo paso en la evolución de la aplicación más utilizada del mundo.

