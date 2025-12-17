WhatsApp: los sorprendentes cambios de la app con la actualización de diciembre 2025 + Seguir en









La aplicación anunció a través de META las nuevas actualizaciones con las que se podrá innovar en esta época festiva 2025.

Se podrá reaccionar de forma directa a las notas de voz.

WhatsApp se continúa coronando como la aplicación de mensajería líder dentro de su mercado, y, en este último tramo del año, no planean quedarse quietos. Tanto en las funciones de las plataformas de Android como IOS, la aplicación continúa con la presentación de actualizaciones, que les permiten a sus usuarios disfrutar de distintos beneficios desde sus dispositivos móviles.

Justo antes de las semanas festivas, META lanzó un comunicado oficial a través de distintos medios de comunicación de la aplicación, donde reveló las nuevas funciones que acompañarán a las actualizaciones de diciembre 2025, para finalizar el año. Conocé acá de qué se trata:

logo-whatsapp.webp Las actualizaciones de WhatsApp durante diciembre En estas épocas del año, cuando las fiestas se acercan, las aplicaciones de mensajería se convierten en un canal fundamental para la comunicación entre seres queridos y familiares que buscan mantener el contacto.

Sobre todo para la organización de las festividades y las felicitaciones, la app debe mantenerse actualizada en todo su potencial para ser óptima para sus usuarios.

Y, gracias a estas nuevas funciones, WhatsApp dejó en claro que acompañará a sus seguidores con novedades prácticas y funciones emocionantes. Estas son las principales herramientas que se sumarán a la app:

Mensajes de llamadas perdidas: incluye la posibilidad de dejar un mensaje automático escrito, de nota de voz o en vídeo si un contacto no responde a las llamadas.

Imágenes con Meta AI: la Inteligencia Artificial de la aplicación ahora permitirá crear imágenes desde cero, de Midjourney y Flux, para enviar entre contactos.

Imágenes animadas con Meta AI: además de poder crear imágenes propias, también se podrán crear vídeos a partir de la animación de una foto, sin salir de la aplicación.

Archivos multimedia en WhatsApp Web: WhatsApp para Mac, Windows y web, incluirán una pestaña nueva para adjuntar archivos multimedia como imágenes, documentos y enlaces.

Stickers para los estados: gracias a esta nueva actualización, ahora se podrán agregar canciones, stickers y cajas de preguntas a los estados de la aplicación, con un nuevo botón multifuncional. Requisitos para obtener las nuevas actualizaciones de WhatsApp Para que las nuevas actualizaciones funcionen en tu dispositivo móvil, es crucial: Tener espacio en tu dispositivo para poder realizar la actualización.

Contar con la última versión de tu instalador digital.

Contar con la última versión de la aplicación ya descargada.

En caso de no poder llevar adelante la actualización, contactar a WhatsApp mediante sus canales de comunicación oficiales.

Evitar caer en estafas virtuales y solamente abrir descargas o actualizaciones de carácter oficial y confirmado.

