Correo Argentino inauguró el primer sistema de clasificación robótica en Latinoamérica

Con la promesa de poder triplicar la productividad actual, la empresa estatal dio un primer paso hacia la automatización, proceso que buscará profundizar durante 2026.

Una flota de 240 robots autónomos , integración con inteligencia artificial, un software propio y la capacidad de procesar hasta 9.000 paquetes por hora fueron algunas de las novedades que presentó Correo Argentino en la inauguración de su planta de clasificación robótica en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.

Ubicado en Av. V. Fair 1101, el centro bonaerense - según la propia empresa - es el primero perteneciente a un operador postal en América Latina en incorporar un sistema de clasificación robótica . "La incorporación de un software robótico de clasificación automática es una novedad realmente trascendente en materia de innovación tecnológica", afirmó Camilo Baldini, director general ejecutivo y presidente, durante la presentación.

Se espera que la transformación de la planta de Monte Grande no sea la única: desde la compañía dijeron que este hito forma parte de la “apertura formal del plan integral de automatización” que prevén implementar durante 2026.

Durante la jornada de inauguración - a la que asistió Ámbito - se desplegaron decenas de robots para hacer una breve demostración ante los presentes. Su funcionamiento es sencillo: el operador - subido a una plataforma conocida como "puesto de inducción"-, debe tomar los paquetes, escanearlos ante la cámara y depositarlos encima del robot que se le presenta. Es durante este proceso que la máquina se empareja con los datos del envío y procede a depositarlo en la plataforma correspondiente para que continúe su viaje.

La transformación del sistema de clasificación fue profunda. Se incorporaron 240 robots autónomos que operan sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados , redefiniendo la lógica de trabajo dentro de la planta.

Así es el sistema de carga de los paquetes en cada unidad robótica.

El desarrollo tecnológico también marcó un hito para la empresa: las máquinas fueron integradas con inteligencia artificial, algoritmos de direccionamiento y sistemas de clasificación inteligente, todo unificado en un software de desarrollo interno que coordina en tiempo real la tarea de los robots.

"Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única", remarcó al respecto Baldini.

La planta cuenta, además, con 13 puestos de inducción y 130 salidas de clasificación. Con esta infraestructura, el impacto esperado es significativo. Según estima el propio operador postal, el nuevo sistema permitirá “triplicar los volúmenes que hoy se procesan en todo el país”, con una capacidad de hasta 9.000 paquetes por hora en Monte Grande. Sobre el mantenimiento, cada unidad cuenta con sistema monitorea en tiempo real el nivel de batería y decide cuándo deben dirigirse a las estaciones de carga.

Por ahora, la innovación está enfocada en envíos de paquetes pequeños y medianos - de hasta 5 kilos -, que concentran la mayor parte del flujo del comercio electrónico, tanto nacional como internacional.

"Esto lo que hace es que nos da mucha inteligencia, nos triplica la capacidad operativa y posiciona con las herramientas que necesitamos para el futuro que estamos pensando", concluyó Baldini.

La expansión de la automatización en 2026

La inauguración de la planta de Correo Argentino no funcionó solo como un cierre simbólico de 2025 - un año en el que las discusiones tecnológicas, laborales y de automatización alcanzaron niveles récord -, sino también como el puntapié inicial del programa de automatización que el operador postal proyecta profundizar durante el próximo año.

Correo argentino 5 La inauguración forma parte de un proyecto de automatización que la empresa busca profundizar durante 2026. Joan Lesta

Según adelantaron desde la empresa, en los próximos meses se sumará un segundo clasificador, esta vez destinado a paquetes voluminosos de hasta 30 kilogramos, con el objetivo de ampliar el alcance del sistema más allá del e-commerce liviano.

La hoja de ruta no se agota en la clasificación. En el corto plazo, Correo Argentino prevé incorporar nueva tecnología, como una aforadora industrial, un sistema de alimentación a granel, la conexión mediante cintas con la Planta Internacional y vehículos AGV para el traslado automatizado de cargas.

La automatización de procesos - y el salto en productividad que implica - se erigió durante 2025 como uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas en general. Sin cifras oficiales, queda abierto el interrogante sobre el impacto en los puestos laborales, en paralelo al potencial de creación de nuevos perfiles especializados

Así, en este escenario cambiante, el operador postal espera que la superficie operativa en Monte Grande alcance más de 6.000 metros cuadrados automatizados.