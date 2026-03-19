Xiaomi presento nuevos modelos de IA: un billón de parámetros y apuesta por los agentes + Seguir en









El gigante chino se lanzó de lleno para competir en la industria de la IA con su nueva familia de modelos. Según su director, la empresa invertirá en este sector más de $s2.300 millones durante el 2026.

Xiaomi apuesta fuerte por el mercado agéntico de IA.

La tecnológica china Xiaomi presentó este jueves una nueva línea de modelos de inteligencia artificial, entre ellos MiMo-V2-Pro, en un movimiento con el que busca ganar terreno en el desarrollo de sistemas orientados a agentes inteligentes, capaces de ejecutar tareas de manera autónoma.

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Además, Xiaomi también dio a conocer también MiMo-V2-Omni, un modelo multimodal, y MiMo-V2-TTS, un sistema de síntesis de voz. Todos forman parte de una misma familia pensada para este tipo de aplicaciones.

Xiaomi presentó Según detalló la empresa, MiMo-V2-Pro supera el billón de parámetros, una escala similar a la de los modelos más sofisticados del mercado. Además, fue diseñado para contextos en los que la IA no se limita a generar contenido, sino que puede interactuar con programas y herramientas para resolver tareas complejas.

planta de xiaomi en beijing Tras semanas de silencio, Xiaomi busca dar un golpe en el mercado de la IA. En pruebas como el índice de la plataforma independiente Artificial Analysis, que reúne evaluaciones de razonamiento, programación y uso de herramientas, el modelo aparece entre los diez mejores del mundo, una señal de que Xiaomi busca posicionarse en el segmento más competitivo del sector.

Durante la presentación el director del gigante tecnológico, Lei Jun, aseguró este jueves en su cuenta de Weibo -reemplazo de la red social X, bloqueada en China- que el modelo acaba de ser finalizado. Por otro lado, sostuvo que la inversión de la empresa en IA superará este año los 16.000 millones de yuanes (unos u$s2.328 millones), después de haber mantenido hasta ahora un perfil "relativamente discreto" en este terreno.

En este sentido, la responsable del equipo de modelos de lenguaje de Xiaomi, Luo Fuli, detalló en un posteo de X que la familia de modelos MiMo es la primera creada específicamente para la "era de los agentes", en alusión a una etapa en la que estos sistemas empiezan a ir más allá de los asistentes conversacionales. Un mercado en plena expansión Antes del anuncio oficial, Xiaomi había generado un revuelo en el sector con la publicación de una versión preliminar de MiMo-V2-Pro que había comenzado a circular de forma anónima en plataformas de desarrolladores bajo el nombre de 'Hunter Alpha'. Muchos incluso sospechaban que este modelo anónimo estaba relacionado con el el futuro DeepSeek V4, otro de los gigantes tecnológicos chinos La presentación de Xiaomi se da en un contexto de fuerte crecimiento de los llamados agentes de IA en China, impulsados por herramientas como OpenClaw, que permiten a los modelos interactuar con sistemas informáticos y ejecutar acciones sin intervención constante del usuario. En ese escenario, firmas como Baidu, Alibaba y Tencent también mostraron en las últimas semanas plataformas de características similares, dentro de un mercado que se expande con rapidez, aunque bajo la mirada de las autoridades chinas, que vienen alertando sobre posibles riesgos de ciberseguridad vinculados a este tipo de sistemas.