Deepfakes bajo la lupa: la aplicación que analiza videos creados con IA y ayuda a prevenir fraudes

Una nueva aplicación busca ayudar a detectar posibles manipulaciones antes de caer en una estafa. Conocé los detalles.

RealCheck revisa videos, audios y enlaces para detectar posibles señales de manipulación mediante IA y reducir el riesgo de engaños.

Los deepfakes se convirtieron en una de las herramientas más usadas para difundir información falsa, promover estafas, suplantar identidades o intentar obtener datos personales. Gracias a los avances de la Inteligencia Artificial , hoy es posible crear videos con caras, voces y gestos prácticamente indistinguibles de los originales.

Frente a este escenario se creó RealCheck , una aplicación desarrollada por Bitdefender que permite analizar videos sospechosos y detectar indicios compatibles con contenido manipulado mediante Inteligencia Artificial. La herramienta está disponible para Android e iOS y fue diseñada como un complemento para ayudar a los usuarios a verificar el material.

A diferencia de otras herramientas que únicamente revisan imágenes, RealCheck permite analizar distintos tipos de contenido. El usuario puede subir un archivo desde el teléfono , cargar un video almacenado en el dispositivo o simplemente pegar el enlace público de un contenido publicado en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok o X . Una vez recibido el material, la aplicación comienza un proceso de análisis automático.

El sistema también estudia el audio , la transcripción del discurso , los movimientos faciales y otros patrones que podrían revelar una manipulación digital. Después, en lugar de ofrecer una respuesta del tipo "verdadero" o "falso", la aplicación genera un informe con distintos indicadores. Entre ellos pueden aparecer:

la probabilidad de que exista una alteración

fragmentos considerados sospechosos

posibles señales de manipulación audiovisual

indicios de intentos de fraude o robo de información personal

El objetivo es brindar los elementos para que el usuario evalúe el contenido antes de confiar en él.

La plataforma combina dos tipos de análisis: por un lado, determinar si el material presenta señales técnicas de manipulación y, por otro, evaluar si el contexto coincide con estrategias habituales utilizadas por los llamados "ciberdelincuentes".

Los propios desarrolladores remarcan que RealCheck no debe interpretarse como un detector infalible. La herramienta funciona como un sistema de apoyo para la toma de decisiones. Un informe que indique bajo riesgo no significa necesariamente que un video sea auténtico, mientras que una alerta de manipulación tampoco constituye una prueba definitiva de que exista una estafa.

Los detectores automáticos de deepfakes todavía enfrentan importantes desafíos. Muchas herramientas pierden precisión cuando los videos falsificados atraviesan procesos de edición o compresión. Por eso, siempre se recomienda usar este tipo de aplicaciones como una capa adicional de seguridad y no como el único criterio para decidir si un contenido es confiable o no.

Deepfakes: un problema cada vez más grande

Las falsificaciones generadas mediante Inteligencia Artificial evolucionaron con una rapidez enorme. Actualmente existen herramientas capaces de reproducir con gran precisión el rostro y la voz de cualquier persona utilizando apenas algunos segundos de grabación disponibles en internet.

Estas piezas falsas suelen utilizarse para generar una sensación de confianza. Un video aparentemente protagonizado por una figura reconocida puede convencer a muchas personas de invertir su dinero, descargar una aplicación, hacer clic en un enlace o entregar datos personales.

También crecieron los casos de videos íntimos creados sin consentimiento, declaraciones públicas completamente inventadas y campañas de desinformación que aprovechan la velocidad con la que circulan los contenidos en redes sociales. El principal problema es que, cuanto más realista resulta el contenido generado por IA, más difícil se vuelve distinguirlo sin herramientas específicas.

Cómo reducir el riesgo de caer en una estafa

Además del uso de herramientas de análisis como RealCheck, expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar hábitos básicos de verificación. Entre las principales medidas se encuentran buscar siempre la fuente original del video, desconfiar de publicaciones que prometan ganancias extraordinarias o soliciten dinero de manera urgente, verificar la información y evitar compartir contenidos cuya autenticidad no haya podido confirmarse.

También aconsejan no ingresar datos personales a partir de enlaces recibidos por mensajería o redes sociales y comprobar la identidad del remitente cuando un mensaje genere dudas.