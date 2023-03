Tensión diplomática con Ecuador: expulsaron a ambos embajadores

Un conflicto diplomático por una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa condenada por la Justicia ecuatoriana hizo estallar la relación bilateral entre Argentina y Ecuador con consecuencias de peso. La partida de María de los Ángeles Duarte Pesantes que se hallaba alojada en la delegación argentina en ese país desde hace tres años y su posterior reaparición en la embajada en Venezuela motivó la furia del gobierno ecuatoriano que no solo decidió catalogar de persona no grata al embajador Gabriel Fuks, sino que ordenó que abandone el país, generó la réplica por parte de la Cancillería que instruyó, a su vez, la expulsión del embajador ecuatoriano en Argentina. Desde el contrabando de armas que no se registraba una tensión semejante, en un conflicto que escaló vertiginosamente en las últimas horas de ayer.