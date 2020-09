Contra el Covid-19: comenzaron a evaluar en Retiro un nuevo desinfectante para el transporte público

De acuerdo a lo detallado por fuentes ministeriales, el PHMG puede eliminar el Covid-19, así como a otras bacterias y hongos, y, además, posee los beneficios de no ser irritante, no tener un olor penetrante, no es corrosivo sobre los metales y no daña los tableros de control.

Debido a los resultados obtenidos en esta jornada, se evalúa extender su uso a todo el transporte público para el control de la pandemia del coronavirus y garantizar una movilidad segura al personal esencial.

De esta etapa de validación participaron el ministro Mario Meoni, el Jefe de Gabinete de Salud, Lisandro Bonelli, el director del Instituto ANLIS-Malbrán, Pascual Fidelio, la directora científico-técnica del instituto, Claudia Perendones y el director de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, luego de las exitosas pruebas de laboratorio y de campo realizadas en conjunto en unidades de la Línea Roca.

Tras el encuentro, Meoni adelantó que “este tipo de producto va a ser de uso regular en todos los sistemas de transporte" y durante esta semana se realizarán pruebas de otra solución desinfectante en aviones.

"Esperamos tenga la misma eficacia que tiene este producto que elimina uno de los factores de riesgo que es la posibilidad de contagio por tacto”, pronunció el funcionario.

Por su parte, Bonelli indicó: “Para ser exitosos tenemos que ser responsables más que nunca en términos individuales. Como sociedad, tenemos que construir un escudo basado en las responsabilidades individuales que nos permita detener el avance de la pandemia”.

“Yo estoy convencido que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas son responsables y van a cumplir con las pautas de comportamiento”, completó.

En tanto, el director del ANLIS-Malbrán expresó: "Trabajamos con éxito en la evaluación y testeo del nuevo producto sanitizante. El trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y Transporte sirvió para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el transporte público”.

De la actividad también participaron Iván Kildoff, gerente de la Línea Mitre, y José Bucca, subgerente Médico de Trenes Argentinos, entre otros.