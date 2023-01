“Tulsa King”: Stallone,un Soprano en Oklahoma

Hay algo marca el tono de la serie cuando, al terminar el primer capitulo, “Go West, Old Man” (dirigido por Allen Coulter, realizador veterano de “Los Soprano” y “The X Files”) el espectador se encuentra con que ha visto un raro caso de mafiosos donde no liquidan a nadie, algo que no sucede ni en las más inocentes comedias gangsteriles. Y esta no es una comedia sino una historia de crímenes que no evita el lado simpático de Stallone, que aquí ingresa al mundo de las series para streaming que hasta el momento nunca habían contado con un astro hollywoodense en el protagónico.

Este último detalle es importante en el actual contexto de las guerras del streaming en las que Paramount+ intenta achicar la ventaja con las múltiples propuestas de Disney+, ya que el aquélla está recargada de interminables subproductos –algunos buenos y otros no tanto- de franquicias top como Marvel y Star Wars. Con “Star Trek” y “South Park” en su haber, con Stallone y su “Tulsa King”, Paramount apuesta a otro target de audiencia que en punto puede ser muy amplio. Para esto, apenas unos días después de su estreno en su plataforma oficial, Paramount mostró una jugada publicitaria que tal vez haya sumado, como la de liberar en YouTube de forma gratuita el primer capítulo.

Volviendo a la serie en si misma, su talentoso creador Taylor Sheridan, nominado al Oscar por su guión del policial “Hell or High Water”, sobre dos ladrones decididos a todo para salvar el hogar familiar de una hipoteca mientras son perseguidos por el sheriff Jeff Bridges, en “Tulsa King” consigue que la trama avance de manera razonable concentrándose sobre todo en situaciones aisladas atractivas, y entregando a regañadientes los aspectos más centrales del argumento principal. Todo se va uniendo a medida que se avanza en la decena de episodios de livianos 40 minutos cada uno. A lo largo de cada capítulo, el rey de esta ciudad de Oklahoma asociado a la fuerza a un comercio de marihuana medicinal, une lazos con su chofer y lugarteniente extaxista, y conoce a un amistoso ex presidiario como él, además de seducir a una atractiva dama más joven.

Stallone encontrará problemas tanto desde la ley como de sus antiguos asociados, descubrirá por accidente un negocio redituable y, en algún momento, tendrá que volver a Nueva York por un hecho dramático. El carisma a prueba de modas y formatos del ex Rambo es la garantía de la serie y por lo que parece ha sido suficiente dado que ya esta prevista la segunda temporada para este 2023.

“Tulsa King” (EE.UU., 2022). Dir.: A. Coulter y otros. Int.: S. Stallone, A. Savage, D. Delany (Paramount+).