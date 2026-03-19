Ucrania y EEUU retoman el diálogo por primera vez desde comenzó la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Zelenski confirmó un encuentro por primera vez en casi un mes, para este fin de semana. También solicitó pidió señales concretas de Washington para avanzar hacia una paz

El dialogo para culminar la guerra en el Donbás se mantenía completamente cortado y recién vuelve a retormarse tras más de 20 días.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que negociadores estadounidenses y ucranianos se reunirán en Washington durante el fin de semana. El meeting será el primero desde que se inició la guerra en Medio Oreinte entre EEUU, Israel e Irán, hace 20 días. "Hubo una pausa en las negociaciones; es hora de retomarlas", declaró Zelenski.

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"El equipo ucraniano, en particular la parte política del grupo negociador, ya está en camino y prevemos un encuentro en EEUU este sábado... Es importante que la parte estadounidense envíe señales sobre la disposición para continuar las negociaciones, según las modalidades actualmente vigentes, para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", dijo Zelenski, y subrayó: "Estamos haciendo todo lo posible para que las negociaciones sean realmente significativas"

Zelenski destacó que su "prioridad es hacer todo lo posible para alcanzar una paz digna. Y agradezco a todos los que contribuyen a este objetivo"

Volodímir Zelenski le exigió un "plan B" de financiación a la Unión Europea tras el bloqueo de Hungría Por otro lado, Zelenski le exigió a la Unión Europea elaborar un "plan B" para financiar a Kiev luego de que Hungría confirmara el bloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros para su país, aprobado el pasado diciembre.

Bajo el marco de la visita de la presidenta del Parlamento alemán, Julia Klöckne durante la semana pasada, el mandatario ucraniano brindó una entrevista donde aseguró que su país necesita una alternativa: "No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", expresó, al tiempo que reafirmó que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende de los ataques perpetrados por Rusia.

Asimismo, remarcó que ese es el motivo por el cual el conflicto no es entre Ucrania y Hungría, sino entre Europa y Hungría. "Si somos socios (…) entonces para todos nosotros eso es un desafío", agregó.