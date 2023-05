Un formidable policial de Damián Szifrón

¿Qué perversos o desolados razonamientos hacen que un mal día una persona descargue sus armas y su furia sobre gente que nunca le había causado daño (al menos en forma directa)? ¿Qué amarguras hacen que otra persona, supuestamente distinta, sea capaz de comprender a esa criatura trastornada? Alguien provoca una carnicería, justo una noche de fiesta. No falla un solo blanco, no deja huella. Desaparece. No es como esos locos que disparan hasta caer muertos por la policía. Un jefe del FBI conduce la investigación. Sabe que sus colegas van con el serrucho en la mano, esperando su fracaso. Percibe también que una joven policía, bastante ninguneada, puede ayudarlo. Por alguna razón, ella sintoniza con el asesino. Ambos son como lobos solitarios, rechazados, apedreados, resentidos.