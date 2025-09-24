¿Un meteorito?: una enigmática bola de fuego iluminó el cielo de Córdoba y otras provincias

Los testigos aseguran haber visto un meteorito durante la madrugada. El evento ocurrió alrededor de las seis de la mañana y fue capturado en múltiples videos por testigos en regiones como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Un fenómeno sorprendió a miles de personas durante la madrugada de este miércoles, después de que una brillante bola de fuego cruzó el cielo a gran velocidad, dejando una estela luminosa que permaneció visible por casi un minuto.

El evento ocurrió alrededor de las seis de la mañana y fue capturado en múltiples videos por testigos en regiones como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires , lo que generó una marea de especulaciones en redes sociales.

Por el momento, se desconoce el origen de esta misteriosa luz. Sin embargo, expertos preliminares lo atribuyen a un bólido , un meteorito de gran tamaño que se desintegra en la atmósfera. " Seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado ", explicó el director del Observatorio de Santa Fe , Jorge Coghlan.

#Cordoba En la madrugada de éste miércoles, alrededor de las 5:50hs los cordobeses que madrugaron quedaron estupefactos por una luz que surcó el cielo en sentido Sur hacia el Norte. ¿Qué fue lo que surcó el cielo cordobés? ¿Lo viste? pic.twitter.com/3myiHKtmBz

Más allá del asombro que provocó entre los vecinos la “ estrella fugaz gigante ” que iluminó el cielo, no se registraron explosiones ni daños .

Más detalles del fenómeno astronómico

Jorge Coghlan indicó además que el evento ocurrió a una altitud de aproximadamente 85 kilómetros y que fue visible en un radio de más de 300 kilómetros. "Aquí en Santa Fe, mucha gente también lo observó", destacó, añadiendo que el fenómeno se presentó en un horario en el que muchas personas se preparaban para ir a trabajar.

Describió el objeto como un bólido, un tipo de meteoro que puede tener el tamaño de una papa grande. "Lo que parece que va cayendo, en realidad, es por la curvatura de la Tierra. Prácticamente no cae nada, todo se desintegra", explicó Coghlan. En caso de que algún material llegue al suelo, sería en forma de polvo meteórico.

Los testimonios de los ciudadanos confirman que la trayectoria del fenómeno fue de oeste a este. "El cerebro siempre nos juega una mala pasada con la percepción del tiempo", comentó Coghlan, refiriéndose a la duración aparente del evento. Por ese motivo, aseguró que el fenómeno duró "como máximo dos o tres segundos".

El evento fue reportado en diversas localidades, incluyendo Rosario y Córdoba. "En un radio de entre 300 y 400 kilómetros, muchas personas debieron haberlo observado", concluyó Coghlan, reafirmando que se trató de materia interplanetaria en desintegración.