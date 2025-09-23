El debate educativo y federal que se viene: la escuela en movimiento







Del 20 al 22 de octubre, directivos y propietarios de instituciones educativas de todo el país se reunirán en Córdoba para debatir sobre los desafíos de la enseñanza privada en la Argentina del siglo XXI.

La bienvenida y apertuera del encuentro estará a cargo de Norberto Baloira, secretario ejecutivo de COORDIEP.

La ciudad de Córdoba se prepara para recibir a más de 500 representantes de colegios de gestión privada en el XXIII Encuentro Federal de Escuelas Privadas, organizado por la Junta Coordinadora de Asociaciones Nacionales y Provinciales de la Enseñanza Privada (COORDIEP). El evento tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en el Hotel Quinto Centenario, bajo el lema “Escuela en movimiento”.

Durante tres días, se desarrollarán conferencias, paneles, talleres y mesas de intercambio con referentes nacionales e internacionales en materia educativa. Los ejes abarcarán desde la transformación pedagógica y la neuroeducación hasta el liderazgo institucional, el marketing educativo, la convivencia y crianza, la inteligencia artificial y la innovación aplicada al aula.

Además del debate académico y pedagógico, el encuentro incluirá una Feria Exposición de recursos educativos innovadores, donde editoriales, empresas tecnológicas y proveedores de servicios pedagógicos presentarán sus propuestas para la comunidad educativa. Funcionarios nacionales y provinciales también estarán presentes, entre ellos ministros, directores y supervisores de educación de distintas jurisdicciones.

“Este encuentro es una oportunidad única para que las escuelas privadas del país puedan intercambiar experiencias, pensar el futuro de la educación y fortalecer la calidad del sistema en un contexto de enormes desafíos”, señalaron desde la organización.

Qué es COORDIEP La Junta Coordinadora de Asociaciones Nacionales y Provinciales de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) es el órgano representativo, plural y federal de la educación pública de gestión privada. Fundada en 1988, acompaña a las familias en la elección educativa de sus hijos y promueve la autonomía de gestión de las instituciones.

Con presencia en todos los niveles y modalidades educativas, tanto en ámbitos urbanos como rurales, COORDIEP busca fortalecer la calidad, la innovación y la pluralidad en las escuelas privadas del país. image El XXII Encuentro Federal del 2024 se realizó durante tres jornadas en el Hotel Intersur 13 de Julio de Mar del Plata. Programa completo del XXIII Encuentro Federal Lunes 20 de octubre 14:30 h : Acreditación y visita a la Feria Exposición.

17:00 a 18:30 h : Acto de apertura con autoridades nacionales y provinciales. Himno Nacional.

18:30 a 19:00 h : Bienvenida a cargo de Norberto Baloira, secretario ejecutivo de COORDIEP.

20:00 h : Conferencia inaugural “Educar para la vida” por Pepe Menéndez (referente internacional en transformación educativa).

20:15 h : Inauguración de la Feria Exposición.

21:00 h: Cóctel de bienvenida. Martes 21 de octubre 9:30 a 10:00 h : Apertura con autoridades provinciales.

10:15 a 11:15 h : Conferencia de César Caldarola: “Branding Educativo: 5 claves para gestionar la reputación institucional en tiempos de IA”.

11:15 a 11:45 h : Visita Feria y café.

11:45 a 12:30 h : Talleres simultáneos: “El reto de educar en la era de la inteligencia artificial” (Rodrigo Cabarrús). “La responsabilidad civil en la escuela” (Fernando Farall Vera). “Educación emocional: una asignatura pendiente” (Marilina Rotger). “La comunicación asertiva y la escuela del siglo XXI” (Marcelo Rivera).

12:30 h : Foto grupal en la puerta del hotel.

13:30 a 14:45 h : Mesas de intercambio simultáneas: “El tiempo (que no alcanza) en la escuela” (Victoria Abregú). “Bienestar emocional en la gestión educativa” (Melania Ottaviano).

Tarde libre. Miércoles 22 de octubre 9:30 a 10:15 h : Conferencia e intervención lúdica de Joaquín Navajas: “¿Qué son las ciencias del comportamiento? Herramientas para decidir mejor en un mundo educativo en movimiento”.

10:15 a 10:45 h : Visita Feria y café.

10:45 a 11:45 h : Charla de Maritchu Seitún: “Directivos en movimiento: herramientas para convivir con las generaciones de hoy”.

11:45 a 12:15 h : Visita Feria y café.

14:45 a 15:45 h : Conferencia de Mariano Narodowski: “Futuros de la educación”.

15:45 a 16:15 h : Visita Feria y café.

16:15 a 17:00 h : Charla e intervención lúdica de Edgardo Caramella: “Movimiento, ¿el lenguaje olvidado de la educación?”.

17:00 a 17:30 h : Clausura del XXIII Encuentro.

22:00 h: Cena de celebración.

