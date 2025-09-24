SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Netflix confirmó el inicio de producción de la nueva serie argentina "El tiempo puede esperar"

Una entretenida historia que explora el paso del tiempo, el amor, la amistad y la nostalgia, protagonizada por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

La nueva serie fue creada por Sebastian Ortega.

Netflix confirmó que comenzó en Buenos Aires el rodaje de El tiempo puede esperar, una nueva serie hecha en Argentina, producida por Underground, una división de NBC Universal Telemundo (creadores de Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse, y más recientemente En el barro).

Creada por Sebastián Ortega -que a su vez es el director general-, cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

De qué trata El tiempo puede esperar

Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo.

Elenco de El tiempo puede esperar

Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro protagonizan la serie. Actuaciones especiales: Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal. Actores invitados: Juan Leyrado y Verónica Llinás.

Completan el elenco: Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.

