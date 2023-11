Un "tapado" de La Libertad Avanza se suma para Diputados

¿Está dispuesto Florencio Randazzo a negociar en nombre de Javier Milei leyes de ajuste que impliquen reformas del sistema jubilatorio y laboral? ¿El ex Ministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner podría cohabitar en un esquema de alianzas con Mauricio Macri ? Todos esos interrogantes circulaban en la mesa chica de La Libertad Avanza de cara a la definición del próximo presidente de la Cámara de Diputados .

La figura de Randazzo es valorada por Milei en términos personales y, de acuerdo a las proyecciones, podría hacer confluir a los legisladores del peronismo anti kirchnerista en Diputados. Sin embargo el ex funcionario de Cristina no sólo perdió ya a dos diputados de su propio bloque, luego de la salida de Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez. Ahora le quedan apenas cinco legisladores "propios" entre quienes aparecen dos socialistas que no están dispuestos a negociar su voto con La Libertad Avanza.