Paul Scholes chicaneó a la Selección argentina antes de la semifinal contra Inglaterra por el Mundial 2026: "Se hacen los duros, pero son unos gatitos"

El histórico jugador inglés compartió vestuario con varios argentinos. Destacó algunos aspectos del juego, pero no le faltó la chicana.

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Paul Scholes desafiara a la Selección argentina con declaraciones que rápidamente generaron repercusión en ambos países.

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El histórico exvolante del Manchester United sostuvo que los futbolistas argentinos "se hacen los duros" , aunque aseguró que, en su experiencia, la realidad era muy diferente.

Durante una edición especial del podcast "The Good, The Bad & The Football", el exfutbolista de 51 años recordó sus enfrentamientos con la Albiceleste y su convivencia con varios argentinos en el club inglés.

"Creo que es más importante porque no jugamos contra ellos tan a menudo. Se hacen los duros. En realidad son unos gatitos . Todos se adaptan al público", afirmó.

Scholes también evocó su paso por el vestuario de Old Trafford , donde compartió plantel con Juan Sebastián Verón , Carlos Tevez y Gabriel Heinze .

"Me senté junto a Tevez, Verón y Heinze. Son unos chicos estupendos, pero no tienen nada de duros", aseguró. Luego reforzó su postura: "Dan la impresión de ser tipos duros, pero no lo son. Son todo lo contrario".

Una rivalidad que sigue alimentándose

En la misma conversación participó Nicky Butt, otro integrante de la histórica generación del Manchester United y excompañero de Scholes en la selección inglesa.

"Hemos jugado varias veces contra Argentina, ¡y nos odian! Esta rivalidad es tan grande como la de Inglaterra contra Alemania", sostuvo el exmediocampista.

Scholes, por su parte, recordó que disputó tres partidos frente a la Selección argentina, incluidos los cruces de los Mundiales de Francia 1998 e Corea-Japón 2002.

Incluso volvió a insistir con su provocación: "Todos cantando '¡Argentina! ¡Argentina!', pero son unos gatitos realmente. Lo siento".

Qué anticipó sobre la semifinal del Mundial 2026

Días antes, el exfutbolista inglés ya había analizado el cruce entre ambos seleccionados y pronosticó un encuentro muy disputado.

"Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy similares. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado tan bien, pero han superado los partidos", opinó.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, alcanzó las semifinales luego de vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, mientras que Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel, eliminó 2-1 a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham.

El encuentro se disputará este sábado desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. El ganador enfrentará a España en la final del Mundial 2026.