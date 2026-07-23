Alejandro Garnacho fue presentado en el Aston Villa y posó con una bandera argentina

El extremo argentino no era tenido en cuenta en el Chelsea y buscó rápidamente un nuevo destino en su carrera. Finalmente, se mantendrá en Inglaterra y compartirá plantel con dos argentinos.

Alejandro Garnacho fue presentado este jueves en el Aston Villa de Inglaterra, en donde compartirá equipo con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía . El delantero posó frente a las cámaras con una bandera Argentina en sus hombros, preparado para lo que será esta nueva etapa en su carrera.

Luego de no ser citado al Mundial 2026 con la Selección argentina y tomarse unas largas vacaciones, el extremo fue una de las debilidades de Unai Emery, quien ya había intentado ficharlo en la temporada pasada, para reforzar la banda e ir en busca de la segunda Champions League del club.

Esta búsqueda apresurada por Garnacho se debió a que justamente el Chelsea compró al extremo izquierdo titular de los Villanos: Morgan Rogers . El inglés hizo una buena tarea en la cita mundialista con su país y se ganó la distinción de ser el fichaje más caro en la historia de Los Blues, con una inversión de u$s156 millones para contar con su pase.

El argentino de 22 años buscará remontar las riendas de su carrera y comenzar a ganar más rodaje dentro del campo de juega para volver a vestir la celeste y blanca, tal como lo dejó ver en su presentación. La temporada pasada jugó 43 partidos –22 de titular– , hizo ocho goles y repartió cuatro asistencias .

Según el periodista Fabrizio Romano, el pase de Garnacho se hará a largo plazo , debido a que en primera instancia se irá a préstamo hasta mediados de 2027 y cuando cumpla una cantidad poco elevada de objetivos, el equipo de la localidad de Birmingham estará obligado a comprarlo.

Garnacho presentado oficialmente en el Aston Villa. @AVFCOfficial

En su video de presentación demostró el cariño que le tiene a Emery por la confianza que depositó el entrenador español en él: “Con Unai hablé antes de venir acá, me dio confianza. Estoy muy feliz y no puedo esperar a conocer a los fanáticos”, sentenció el argentino en una calurosa bienvenida.

En esta nueva misión de pelear la Champions League, el equipo que a partir de ahora tiene tres argentinos está buscando cerrar más fichajes antes de que culmine el periodo de traspasos. Uno de ellos sería Nicolás Jackson, compañero de Garnacho en el Chelsea. El delantero completó una buena temporada a préstamo en el Bayern Múnich y es del interés del conjunto inglés.

Aston Villa y la misión de retener al “Dibu” Martínez

Una de las preocupaciones más grandes de Los Villanos para esta nueva temporada es retener a Emiliano Martínez, quien no ve con malos ojos salir de Inglaterra luego de pasar casi toda su carrera en el país del Reino Unido.

Dibu Martínez en el Aston Villa. @AVFCOfficial

El equipo que suena con más fuerza para llevárselo es la Juventus de Italia. Según confirman varias fuentes, El Dibu podría salir en este mercado de pases por unos u$s6 millones, teniendo en cuenta que ya tiene 33 años. Por ahora las negociaciones siguen en etapas iniciales, por lo que el Aston Villa buscará convencerlo de jugar la Liga de Campeones con ellos.