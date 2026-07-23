La emotiva despedida de Nicolás Otamendi de la Selección argentina: "Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol" + Agregar ámbito en









El defensor central publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció a los hinchas, a su familia y dejó un mensaje especial para la próxima camada de jugadores que representen al conjunto nacional.

Con la Selección argentina, Nicolás Otamendi se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y de América en 2021 y 2024. @nicolasotamendi30

Con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Nicolás Otamendi se despidió de la Selección argentina este jueves luego de 17 años de trayectoria y tras haber disputado el domingo pasado la final del mundo ante España en la que el conjunto nacional cayó 1-0.

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“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el defensor con un video repasando sus grandes goles con la camiseta argentina y sus logros como el Mundial de Qatar 2022. “Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, continúo.

En el partido decisivo del Mundial 2026, Otamendi ingresó a los 44 minutos en reemplazo de Lisandro Martínez. “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo”, escribió el central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30) “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, agregó Otamendi.

El “General” dejó también un agradecimiento para la hinchada argentina: “Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”. Además, Otamendi le dedicó un párrafo especial a su familia quienes fueron su “refugio” en cada caída y su acompañamiento en este camino.

Por último, el defensor central durante el ciclo de Scaloni, uno de los referentes dentro y fuera del campo de juego y parte de “la vieja guardia”, no olvidó dejarle un mensaje especial a la nueva camada de jugadores. “Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”. Nicolás Otamendi ganó dos Copas Américas, un Mundial y una Finalissima con la Selección argentina. FIFA “Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”, afirmó el nuevo jugador de River. “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”, sumó. “Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección”, concluyó Nicolás Otamendi.