Victoria Villarruel criticó al Gobierno por la economía: "Estoy preocupada por los argentinos que no llegan a fin de mes" + Agregar ámbito en









La vicepresidenta se refirió a la acuciante situación que atraviesan aquellos que no tienen empleo y quienes no logran cubrir sus necesidades básicas con el salario que perciben.

La titular del Senado volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei por la situación de la economía real.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei al expresar su preocupación por la falta de empleo y por las dificultades económicas que atraviesan los argentinos. "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", expresó.

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Durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado y otrora compañera de fórmula del mandatario nacional le envió un nuevo mensaje al Gobierno y a la oposición al pedirles que se enfoquen en brindarle soluciones a los argentinos que la están pasando mal.

"La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto", expresó en un mensaje en el que, una vez más, la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció.

Para la jefa del Senado, con el potencial que tiene la Argentina "debiera ser un futuro bueno y exitoso". Sin embargo, afirmó que actualmente "tiene muchas complejidades".

Acto seguido elogió a los trabajadores rurales que estaban presentes, pero aprovechó para marcar diferencia con la agenda antindustrialista del Gobierno. "Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", afirmó.

"El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial", recalcó Villarruel en su visita a Expo Venado 2026, donde manifestó también que "el país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento". x La crítica de Victoria Villarruel al Gobierno En una inauguración en la que se encontraba rodeada de productores, Villarruel también se refirió al escenario electoral de cara al 2027. Sin eludir la pregunta, consideró que "es fundamental pensar en una unión nacional" pero pidió que sea con el foco puesto "en el futuro del país". La vicepresidenta de la Nación afirmó que el debate interpartidario no debe verse absorbido por una discusión de "candidaturas ni partidos políticos", una crítica que puede ser leída como un dardo directo a las negociaciones que llevan adelante La Libertad Avanza y el PRO. En una nueva prueba de la ruptura del gobierno con la vicepresidenta, Villarruel no fue invitada al acto que encabezó el jefe de Estado, Javier Milei, este lunes 17 de agosto en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La titular del Senado recordó al prócer argentino en su cuenta de la red social X y resaltó que "su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días".