Clave para la Fed: el ritmo de contrataciones se desaceleró en EEUU y suma expectativa al dato oficial de empleo + Agregar ámbito en









Las cifras indican que las empresas siguen contratando, lo que mantuvo lcierta del estabilidad del mercado laboral en agosto. Sin embargo, ese ritmo se mostró más lento que a principios de año.

¿Se frena el empleo en EEUU? El mercado está a la espera del dato oficial.

Los primeros datos del mercado laboral norteamericano correspondientes a agosto dieron indicios de una desaceleración leve en la economía norteamericana. Sin embargo, la última palabra la tendrá el informe de empleo que publicará el gobierno estadounidense este viernes, un dato que podría terminar de inclinar la balanza de la Reserva Federal (Fed) hacia una suba de tasas.

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El empleo en el sector privado aumentó en 38.000 puestos, tras un incremento revisado de 46.000 el mes anterior, según datos de la consultora ADP Research publicados este miércoles. El aumento de agosto fue el más bajo desde principios de año. La previsión del mercado apuntaba a un aumento de 47.000 puestos.

El informe reveló que la contratación se vio impulsada por los sectores de educación y servicios de salud, seguidos por los de ocio y hotelería, así como por la construcción. Por su parte, el número de empleados de la industria manufacturera disminuyó. Según ADP, la mayor parte de la contratación se produjo en grandes empresas, es decir, con 500 o más empleados.

A la espera del dato oficial La creación de empleo en EEUU fue desigual este año, pero la tasa de desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos, en torno a 4,1%, según datos oficiales. Esto tranquilizó a algunos funcionarios de la Reserva Federal, que en declaraciones recientes afirmaron que qel mercado laboral está en equilibrio, lo que les permitiría centrar más su atención en la inflación.

El propio presidente de la Fed, Kevin Warsh, reconoció la semana pasada que existen algunos focos de preocupación en cuánto al dinamismo en el empleo, pero afirmó que, en general, el mercado laboral es coherente con el pleno empleo.

"Cuando la oferta laboral apenas crece, es lógico que el aumento mensual del empleo sea bajo", declaró Warsh en un discurso durante la conferencia anual de la Reserva Federal en Wyoming. "Sin embargo, en general, quienes desean trabajar, en su mayoría, conservan o encuentran empleo". Se espera que el informe de empleo del gobierno, que se publicará el viernes e incluye las contrataciones del sector público, muestre un aumento de 55.000 puestos de trabajo en agosto. Esto supondría un cambio con respecto a julio, cuando el empleo cayó en 23.000 puestos. Noticia en desarrollo-.